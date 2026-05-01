Paolo Jiménez confiesa por qué le dijo que “no” al banquillo del Cartaginés

El exjugador del Club Sport Cartaginés, Paolo Jiménez, reveló su presente personal, tras muchos años de su retiro como futbolista profesional, en el que siempre será recordado como un referente de la institución blanquiazul.

El exjugador sabe lo que es estar en los banquillos del equipo de sus amores; no obstante, él mismo reveló si en algún momento de su vida profesional ha soñado con ser entrenador de la institución que lleva en su corazón.

Paolo Jiménez tiene como pasión la formación de jugadores (Paolo Jiménez/Paolo Jiménez)

“Cuando yo salí del Club Sport Cartaginés, los Vargas fueron muy claros conmigo para que yo siguiera ligado al club; la idea siempre fue capacitarme para ir ascendiendo y aprendiendo para en algún momento llegar al primer equipo. Fue muy rápido, me pidieron la ayuda de que estuviera en el cuerpo técnico de Mauricio Wright, estuve con cuatro entrenadores y vi lo que es estar en el otro lado de la acera, no como jugador, sino en el cuerpo técnico”, explicó Jiménez.

El exvolante blanquiazul fue muy honesto al reconocer que, pese a que le gustó la experiencia, su verdadera pasión está por otros lados, pero siempre ligada al fútbol.

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“Le soy honesto, me llenó mucho, me gustó bastante por el ambiente que es muy similar al de toda mi carrera, pero realmente lo que más me apasiona es ser formador para ver crecer a los jugadores, enseñarlos, darles las herramientas para que puedan ir creciendo bien en la parte táctica, física y técnica

“Cuando vos ves crecer a un jugador, verlo mejorar, verlo ser completo para lograr sus sueños, eso me llena más y creo que lo que más me llenaría es trabajar en la formación de jugadores”, mencionó a La Teja el exbrumoso en una entrevista.

El presente negocio de Jiménez

Paolo fue campeón con Cartaginés en el 2022 (Instagram Paolo Jiménez)

Sobre su negocio actual, Paolo contó que está ligado a esta misma pasión y que desde hace años es un trabajo que, por las condiciones de ser propio de él, le da unos beneficios que no podría tener en otro lado.

“Gracias a Dios, yo trabajo en el Colegio Miravalles; es un colegio privado en Cartago. Yo estoy en la parte de selecciones de fútbol y tengo mis academias; ya tengo 12 años de tener academias de fútbol”, dijo.

“A Dios gracias, hemos crecido bastante, hemos hecho cosas importantes como lo es la formación de jugadores, que eso me apasiona muchísimo, y creo que así me veo hasta el final”, acotó.

El negocio de las academias es de él, por lo que el mismo Jiménez dice que es un beneficio enorme para su vida personal.

“Por ser un emprendimiento mío, una empresa mía, he disfrutado mucho más de la vida, ya que ser jugador tiene una responsabilidad de a veces no estar en las Navidades, o tampoco en los cumpleaños o en otras situaciones importantes de la familia, y todo eso muchas veces te pasa la factura”, añadió.

Jiménez mencionó sentirse en un momento de la vida de mucha alegría por todo lo que está pasando en su presente como persona.

“Por dicha, en esta etapa de la vida tengo mucha más tranquilidad familiar, he podido disfrutar más de mis hijos, también de mi esposa, y la verdad es que estoy muy contento de cómo he venido llevando mi vida y de todo lo que he podido lograr y ahora estoy en una plenitud muy buena, gracias a Dios”, relató a La Teja el exfutbolista.

Cartaginés logró el boleto a semis tras golear a Guadalupe 0-5 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El presente del Cartaginés para Paolo Jiménez

En su momento con Jiménez, los brumosos alzaron el título de campeones, en el 2022, y en la actualidad suman dos torneos seguidos clasificando a semifinales, algo por lo que para él es ya obligatorio luchar por levantar la copa de nuevo.

“De Tres Ríos para allá es otra cosa; nosotros los cartagos entendemos y sabemos que, por la historia del Cartaginés y lo que representa para Costa Rica, es un equipo que siempre debe ser llamado a ser protagonista y, si no se lucha por el campeonato, es un fracaso.

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“No hemos tenido muchos campeonatos, es una realidad, pero la obligación y el protagonismo no cambian cuando han pasado muchas leyendas, jugadorazos que han construido mucho, y que cuando se ponen esa camiseta saben a lo que vienen.

“Sé que en otros lados no se mide igual, no es lo que se sienta, sino el momento. Fuimos campeones y ustedes saben que de 10 personas, 9 decían que ganaba la Liga, así que Cartaginés tiene que creérsela, a ser campeón por su afición y porque actualmente es de los mejores clubes del torneo”, concluyó Paolo.