Paolo Montoya y Natalia Fischer se adueñan de la segunda etapa de La Ruta de los Conquistadores

Con un recorrido de 80 kilómetros entre Casa Turire, en Turrialba, y Ciudad del Este, en Curridabat, se desarrolló este jueves la segunda etapa de La Ruta de los Conquistadores, donde el ciclista Paolo Montoya, del Colono Bikestation kölbi, ganó en solitario con un tiempo de 3:49:45.

Montoya, quien ha participado en 15 ediciones de la competencia y fue campeón en 2004 y 2012, regresó al evento tras dos años de ausencia.

“Esta etapa es muy dura, con mucha subida. La había venido a reconocer y hoy tenía buenas sensaciones. Ayer fue una etapa que traté de manejar porque sabía que hoy era el día más importante y no quise desgastarme tanto. Los corredores del 7C son muy fuertes; salieron con el liderato y desde el principio marcaron un paso fuerte. Después de la primera parte vi que tenía buenas piernas, impuse mi ritmo, ellos se despegaron y de ahí en adelante hice mi carrera”, expresó Montoya a su llegada a Ciudad del Este.

Paolo Montoya es el líder de la Ruta de los Conquistadores tras la segunda etapa. (La Nación/Fotografía: Alonso Tenorio)

Etapa con sabor a montaña

La prueba inició a las 5:30 a. m., y contó con 3.228 metros de ascenso acumulado, partiendo desde los 600 msnm y alcanzando los 3.000 msnm en su punto más alto. Esta etapa se caracteriza por los cambios abruptos de temperatura, pasando de la humedad del Caribe al frío de las montañas cartaginesas.

En la categoría élite masculina, el segundo lugar fue para Jonathan Carballo, del equipo Pedregal–7C–Defender, con un tiempo de 4:04:41, mientras que su compañero Carlos Herrera finalizó tercero con 4:07:50.

En la clasificación general acumulada, Montoya asume el liderato provisional con un total de 6:53:02, seguido por Carballo con 7:08:15 y Herrera con 7:08:46.

Las espectaculares vistas del Volcán Turrialba acompañaron a los corredores. (La Nación/Fotografía: Alonso Tenorio)

Natalia Fischer, reina absoluta

En la categoría femenina, la española Natalia Fischer volvió a dominar la jornada, registrando un tiempo de 4:07:50, para un acumulado de 8:09:54 y habló sobre la dureza de la ruta.

“Ha sido una etapa muy dura, me ha pasado factura. Enfrentamos una subida continua y muy larga, aunque con la ventaja de que no hizo tanto frío. La altimetría y llegar a los 3.000 metros fue realmente exigente. Pude ver el volcán y la verdad estoy encantada con esta etapa”, confesó.

Natalia Fischer sigue a la cabeza de la Ruta de Los Conquistadores en la categoría femenina. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

La gran final será de película

La edición 2025 de La Ruta concluirá este sábado con su tercera y última etapa, partiendo desde City Place, en Santa Ana, rumbo a playa Jacó. Serán 115 kilómetros que pondrán a prueba no solo la fuerza física, sino también la determinación de cada participante.

Considerada la etapa más brutal y emblemática de la competencia, el recorrido atravesará tramos selváticos, cruces de ríos, barro, subidas interminables y paisajes que parecen de otro planeta. A partir del kilómetro 80 iniciará la sección más temida: un ascenso salvaje en plena selva, donde muchos deberán cargar la bicicleta al hombro.

Al paso de los ciclistas aparecieron varias personas que les daban palabras de aliento para seguir en la lucha. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El punto más épico será Bijagual, a 500 metros de altitud y a solo 20 kilómetros de la meta en playa Jacó. Con terreno mixto de lastre, singletrack, barro, ríos y pendientes 4×4, los ciclistas enfrentarán más de 3.000 metros de ascenso acumulado en esta última batalla que definirá a los verdaderos conquistadores de La Ruta.

Algunas tomas y vistas eran sencillamente espectaculares. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Por 80 kilómetros la lucha por salir adelante fue verdaderamente dura. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Los ciclistas se encuentran todo tipo de camino en la ruta. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

