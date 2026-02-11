Partido de Carmelita y Saprissa solo se podrá ver en un canal no tan habitual para los morados

En caso de que quieran ver el juego entre Saprissa y Carmelita, el encuentro no irá ni por FUTV, ni por Tigo Sports, ni en canal 7, sino que el encargado de la transmisión será TD Más.

El partido dará inicio a las 6 de la tarde en el estadio Rafael Bolaños de Alajuela, y será transmitido por el canal TD Más y la app de TDMax, ya que los derechos de transmisión de los juegos de local de los carmelos son de dicho canal.

Carmelita y Saprissa jugarán la vuelta del torneo de Copa en transmisición de TD Mäs (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Los tibaseños ganaron la semana anterior en el compromiso de ida a los verdolagas 6-0 en el estadio Ricardo Saprissa, por lo que todo hace indicar que el duelo de esta tarde es casi un trámite para el monstruo en la búsqueda de obtener su boleto a las semifinales.