Paulo Wanchope explicó por qué se tuvo que tirar atrás tan pronto ante Saprissa

Paulo Wanchope, entrenador del Cartaginés, fue muy cuestionado este sábado en conferencia de prensa respecto al porqué tiró a su equipo tan atrás en el duelo ante el Saprissa y cedió la iniciativa al rival durante casi todo el segundo tiempo.

Chope comentó que la situación no se dio solo por gusto, sino porque hubo situaciones que los obligaron a hacerlo, como las lesiones de los jugadores Michael Barrantes y Dylan Flores; especialmente, este último, pues se produjo cuando ya no tenían cambios.

“Hay cosas que ustedes no saben; primero, tuvimos que hacer un cambio forzado, Barrantes salió por un golpe, Dylan jugó los últimos minutos con un golpe importante y no podíamos hacer cambios. Aunque Dylan estaba ahí, estaba muy disminuido y en una posición clave. Le dijimos que se quedara ahí parado al frente del área.

“Tuvimos que cerrar a los otros tres jugadores, tanto a (Allen) Guevara, como a José Luis (Quirós) y Pablo Fonseca, los tuvimos que cerrar para compensar que Dylan no podía ni correr. Son cosas que no saben y no tienen porqué para eso lo explicó, tiene que ver mucho eso. Terminar con dos líneas de cinco, tirar a (Marco) Ureña como volante izquierdo en lugar de en punta.

“Durante el juego hay decisiones que hay que tomar con jugadores que no estaban bien y no teníamos más, era una situación compleja. Yo soy ambicioso, queríamos los tres puntos, pero viendo todo lo que pasó, el punto es bueno”, comentó.

Para Paulo el partido les deja mucho aprendizaje de las circunstancias y el manejo necesario, de cara a lo que serán estos duelos en unas potenciales semifinales.