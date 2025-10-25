Periodista hondureño menosprecia a Alajuelense tras empate con Olimpia

El empate en el juego de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y el Olimpia, 1-1, en el Morera Soto, generó diversos comentarios entre la prensa hondureña, siendo el periodista Gustavo Roca, uno de los que se pronunció con más ácido contra los rojinegros.

Olimpia inició ganando el compromiso, sin embargo, en los minutos finales, la Liga logró rescatar la paridad para dejar la moneda en el aire en esta serie que define a uno de los finalistas, y en el que los manudos buscan el cetro por tercera ocasión al hilo, mientras que los catrachos, buscan recuperar el dominio centroamericano, algo que no logran desde el 2022.

Alajuelense rescató el empate a un gol ante Olimpia con un tanto al cierre del juego. (Jose Cordero/José Cordero)

Las duras palabras del periodista hondureño

El periodista Gustavo Roca lanzó comentarios que cayeron muy mal entre el liguismo, por medio de la red social X, afirmando, entre otras cosas, que Olimpia ya está con un pie en la final de la Copa Centroamericana.

“Olimpia con un pie en la final. Los albos fueron superiores al Alajuelense y lograron un empate 1-1 en Costa Rica. Los albos mostraron sus credenciales e hicieron ver pequeño a los manudos”, dijo el catracho.

Pero Gustavo no se quedó tranquilo y también le restó puntos al Morera Soto.

“El estadio Morera Soto de Alajuela es conquistado y terreno de entrenamiento para el Olimpia de Honduras”. El comunicador hizo un recuento de los partidos oficiales jugados entre ambos clubes en dicho reducto, diciendo que los albos han ganado un partido más en el escenario liguista, no obstante, en sus datos, olvidó que un partido ganado por los hondureños en el 2017, no se llevó a cabo en la Catedral, sino en el Estadio Nacional.

Alajuelense buscará su pase a la final en Honduras para optar por el tricampeonato. (Jose Cordero/José Cordero)

Panorama para la vuelta de las semis

Alajuelense queda obligado a marcar en Tegucigalpa si quiere buscar ir a la final y conseguir el boleto a la final, ya que un empate sin goles lo deja fuera, la igualdad a uno, los lleva a tiempo extra, y eventualmente a los penales, pero cualquier paridad con dos o más tantos, les da la clasificación a los rojinegros, que evidentemente si ganan, por cualquier resultado, también se llevan la serie.