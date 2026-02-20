Periodista que se encontraba en el entrenamiento de Andrey Amador da detalles de lo ocurrido

Andrey Amador, entrenador de la Selección Masculina de Ciclismo, sufrió un accidente este viernes mientras realizaba un entrenamiento en playa Bejuco, en Puntarenas.

El hecho generó preocupación entre sus compañeros y personas que se encontraban en la zona al momento del incidente.

Reporte desde el hospital

Mario Segura, periodista de Crciclismo que se encontraba presente durante el entrenamiento, brindó detalles sobre la condición de Amador.

Andrey Amador sufrió el accidente este viernes. (La Nación/Cortesía: Puro Motor)

“Estamos en el hospital de Quepos y Andrey se encuentra estable, hacen falta exámenes para que le revisen, le van a hacer su traslado vía terrestre en ambulancia privada a San José a algún hospital de la zona metropolitana.

“Uno de los acompañantes nos dijo que está estable, conversando. Sí tiene molestias y dolores del momento, pero sí está conversando y consciente”, mencionó.

Atención médica y traslado

Las autoridades del Área de Salud Parrita confirmaron que alrededor de las 9 a.m., el ciclista fue trasladado por la Cruz Roja Costarricense e ingresó a ese centro médico, donde recibió atención inmediata.

Posteriormente, fue remitido a un hospital de mayor complejidad para continuar con su valoración.