Esteban Amador se ha convertido en una voz que a muchos aficionados de Alajuelense les gusta oír y, para bien o para mal, la de los otros equipos también.

El popular Piolo ha ganado fama como creador de contenido en relación a la Liga; sin embargo, en La Teja hablamos con él para conocer el lado que no todo el mundo conoce, siendo el origen de su apodo la primera curiosidad.

Piolo se ha vuelto una voz muy conocida y polémica entre los manudos y otras aficiones. (Esteban Amador/Esteban Amador)

“De carajillo era flaco y jupón, entonces me decían Piolín, pero luego en el cole salió el diminutivo de Piolo; todo mundo me dice así, mi hijo y mi tata, hasta mi mamá”.

Amador habló sobre cómo comenzó su camino en las redes sociales y reconoció que su primo, el periodista Josué Quesada, fue clave en sus primeros pasos.

“Josué hizo Teléfono Rojo en la primera etapa en radio, ahí me invitó como cinco veces, y me invitó ya que estaba con el Mambo, entonces había un morado y un florense, y me invitó como contrapeso; luego cerró el programa, y Maky, el de Fanátikos, es compa mío y estuve un rato ahí, así arranqué”, dijo.

Muchos le achacan a Piolo que su fama es gracias a Josué como forma de insulto, pero eso no afecta al liguista.

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“Antes de que Josué me dijera lo de Teléfono, yo empecé en el 2020 con Fanátikos, estuve en Radio Actual, en Canal 13 para hacer las coberturas de la Liga, y cuando ya empezó el fenómeno de Teléfono, yo ya llevaba rato, pero me lo tomo sin ningún problema. Muchos tienen razón de eso, pero no es mi culpa que sea mi primo, pero si no le gustara mi corte, ese mae no me tendría ahí”, confesó.

Esteban contó detalles sobre sus estudios y explicó que su formación profesional no tiene relación con el periodismo.

“Estudié periodismo, pero no lo terminé por cosas de la vida; yo soy criminólogo, ahorita no breteo en eso, hice 17 años de carrera, pero ahora me dedico a la creación de contenido y en un negocio familiar que es una litografía e imprenta; también hago Uber”, confesó.

Acerca de sus proyectos en lo que se refiere a la creación de contenido también soltó prenda.

“Seguir creciendo, trabajar con marcas, seguir por esa línea, es duro; a veces cuesta que paguen, pero ese es el enfoque y meterle al negocio familiar”.

Piolo es frecuente entre la prensa que cubre a la Liga en el Morera. (Esteban Amador/Esteban AmadorPio)

Piolo también se refirió a las reacciones que genera su contenido liguista y reveló si ha tenido algún altercado con aficionados fuera de las redes sociales.

“Nunca, gracias a Dios, por lo general yo voy a algún lugar y me saludan morados que me dicen que les caigo bien, o que soy empachoso, pero buena nota; al principio era raro que me saludaran en la calle”.

En lo que se refiere a las redes sociales, el manudo contó cómo lleva las constantes críticas que le toca pasar.

“Hay cualquier cantidad de mensajes de haters, yo lo tomo muy normal, mientras no se metan con mi familia, no hay problema; de mí pueden decirme algo de lo físico, que no soy nadie, malísimo; yo aprendí que aquí no hay publicidad buena o mala, solo publicidad, y como sea, el hate ayuda”, comentó.

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Piolo sí fue claro al decir que, en redes sociales, él es un personaje; no quiere decir que él sea así realmente.

“Soy muy tranquilo, muy manudo, pero Piolo es un personaje. Esteban es muy manudo, pero se sabe diferenciar entre Piolo y Esteban; yo trato de socializar con gente que no habla de fútbol, ya que uno se satura”.

Con su personaje polémico, Piolo comentó una situación de la que se arrepiente, relacionada con el expresidente de Saprissa, además comentó su episodio con Jonathan Moya, que provocó el enojo del jugador.

“Cuando ofendí a don Juan Carlos Rojas, le tuve que ofrecer una disculpa, pero con Moya no me arrepiento, sigo teniendo la razón; cuando dije eso, tenía seis meses sin anotar y luego anotó dos goles, entonces al final la situación sí le sirvió para que despertara. Bien por el hombre; a mí me importa la Liga”, indicó.

Piolo es uno de los personajes más populares de Teléfono Rojo. (Esteban Amador/Esteban Amador)

Amador contó si iría al estadio de Saprissa y habló sobre las polémicas con Heredia.

“No me darían una acreditación y con razón, nunca voy. Muy feo quitarle la acreditación a alguien para dármela a mí, entonces yo no solicito, pero como aficionado he ido muchas veces al Saprissa, pero a Heredia no; tengo más anticuerpos con el Herediano, ya que en su momento, cuando tenía menos títulos que la Liga, decía que no eran grandes y me comí broncas grandes. Con Jafet tuve encontronazos, pero todo bien, no tengo buen ambiente con los florenses, pero con el morado sí”, aseguró.

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El creador de contenido también habló sobre su experiencia al cubrir desde Europa el proceso judicial relacionado con Alajuelense y el Mundial de Clubes.

“Muchos me dicen que fue don Joseph, no es cierto, lo hice con patrocinadores y mi dinero, fui el único medio tico en cubrir lo del TAS”, afirmó.

Tetra o 32

Piolo asegura que tiene más bronca con los florenses que con los morados. (Esteban Amador/Esteban Amador)

“Prefiero el tetra, para mí es más prestigioso ser campeón del área que nacional; encima da más plata. Los que le bajan el piso es porque no la han ganado; cuando la ganen, le darán el valor”, sentenció.

Piolo finalizó contando que tiene relación con ciertos jugadores y con directivos, que respetan su trabajo tanto cuando los critican como cuando los defienden; no obstante, mencionó que, pese a que le han llamado alguna vez por algo que dijo, respetan su trabajo y saben su amor por la Liga.