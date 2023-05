¿Por qué Alajuelense llegaría más fortalecido mentalmente que Saprissa a la gran final?

Un refrán popular, de mucho uso en Costa Rica, dice: “Caballo que alcanza, gana”.

Eso se refiere a que cuando en una competencia de caballos el que va en primer lugar, dominando la competencia, de pronto ve que a la par tiene a otro competidor, verá que ese que lo alcanzó va a ganar por el impulso que trae, porque va en crecimiento.

Alajuelense se hizo muy fuerte en lo mental durante la final de segunda fase. (Prensa Alajuelense)

La frase la traemos porque para la gran final pasa algo similar. Saprissa inició la final de la segunda vuelta con el cartel de favorito, luego de haber ganado las dos vueltas y asegurarse la gran final como premio a su campaña en la fase regular.

Pero resulta que la Liga ganó la final de la segunda fase con autoridad. Goleó en el primer partido y fue a la temida Cueva del Monstruo a vivir de la renta. Incluso, se mantuvo ecuánime luego de recibir un gol de camerino al minuto 6.

Ahora, en igualdad de condiciones, si el refrán se aplica, implicaría que la Liga se hizo más fuerte en lo mental, porque alcanzó a la S y ya sabemos cómo remata el refrán: “el que alcanza, gana”.

Saprissa no pudo ante el empuje y deseos de los liguistas. (Rafael Pacheco Granados)

¿Eso tiene alguna validez? La Teja consultó a un coach deportivo y a un sociólogo para saber el trasfondo del refrán en el contexto de la gran final.

“No hay una posición científica que lo respalde, pero la costumbre dice que el caballo que alcanza gana. Es difícil venir desde atrás, soportar obstáculos, superarlos y darse cuenta que sí se puede lograr. Hace dos semanas, Saprissa era el mejor equipo del mundo, con grandes jugadores, que el estadio, que esto y lo otro, y de repente ese abanico se les cae, la fuerza mental empieza a decrecer y la de la Liga empieza a crecer”, expresó el coach deportivo Carlos Aguirre.

“Ya la Liga sabe cómo ganarle a Saprissa y ahora la serie está en igualdad de condiciones, pero ojo, lo que pasó no es por obra y gracia, es porque ha habido un trabajo mental fuerte en Alajuela”, añadió Aguirre.

El sociólogo Guillermo Acuña dice que el refrán se da porque el segundo viene con un impulso muy fuerte que lo hace terminar ganando.

Hasta la actitud del entrenador Andrés Carevic cambió. (Rafael Pacheco Granados)

“El que viene de segundo, viene con todo y se impulsa, esa inercia que trae lo hace, entre otras cosas, subir el rendimiento. Me parece que, encima de todo, la Liga se encuentra en un buen momento institucional. Es más anímico que otra cosa”, mencionó.

Factores

Si el factor mental hoy podría favorecer a la Liga por ser el caballo que alcanza, hay otros pequeños detalles que han incidido en esa mejoría en cuanto al rendimiento.

La Liga contrató a David Wais, un coach deportivo que estuvo con el equipo cuando ganaron la 30 y, desde ese momento, el equipo subió el rendimiento y se ha hecho notoria esa fortaleza mental.

“Es evidente esa mejoría. En otros contextos, por ejemplo en el primer partido, cuando Saprissa se queda con diez, la Liga no aprovechaba esa circunstancia, más bien se le complicaron los juegos y terminaba empatando. En ese partido fue notable que hubo un cambio de chip interesante, hasta en el mismo Andrés Carevic. El técnico pelea más, se mete con los adversarios cuando pasan por el camerino, es más efusivo”, expresó Acuña.

Añadió, además, que hubo otras cositas que no se han dimensionado.

“La llegada de Ricardo Chacón, un hombre de identidad manudad, de riñón rojinegro, que se fue en buenos términos y llegó en buenos términos es un acierto y su buena jugada de haber anunciado un interés por Joel Campbell fue importante. Son cositas que suman”, expresó Acuña.

La llegada de Ricardo Chacón coincide con un buen rendimiento del primer equipo. (Prensa Alajuelense)

Aguirre añadió que ese trabajo mental del profesional se nota.

“La Liga ha crecido mucho en eso. No puedo decir que esté más fuerte que Saprissa porque Saprissa es fuerte en eso, pero sí ha crecido. En el juego de vuelta, sabían que se les iban a venir encima en los primeros quince minutos, recibieron un gol y no se desesperaron. Siguieron un plan y la Liga no terminó defendiéndose, la bola terminó en campo morado. Sin duda, el trabajo se nota”.

Ambos profesionales coincidieron en que el partido clave es el que sigue en el Morera Soto, pues si la Liga gana, llegará a la Cueva fortalecida y dando el mensaje a los morados de que ya les pueden ganar, como una reafirmación de la buena serie de la final de la segunda fase.

Pero si gana Saprissa, el mensaje a los manudos es que ya superaron el revés, que la serie pasada fue un accidente y que otra vez están fuertes mentalmente.

