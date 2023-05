¿Por qué le salieron lágrimas a un jugador que ganó el bicampeonato con Saprissa?

El volante saprissista Youstin Salas, quien ganó el bicampeonato el domingo anterior, fue superado por el sentimiento, mientras daba declaraciones en el estadio Ricardo Saprissa.

A Salas le preguntaron por su ausencia, luego de estar en la alineación titular y al responder, dijo algo que lo puso lloroso.

Youstin Salas lloró por sus hijas.

Salas contó que iba a salir al terreno de juego como el papá más orgulloso del mundo, con sus dos hijas, pero no pudo debido a una dolencia que lo sacó de la formación titular.

“Iba a salir con las dos chicas, no se pudo, ella (se refiere a la niña que tenía alzada durante las declaraciones que dio) salió con Paradela, mi esposa estaba un poco triste, pero Dios sabe por qué pasan las cosas y nada… se lo dedico a ellas, ellas siempre ha estado allí”, dijo Salas, conmovido.

Youstin Salas se le salen las lágrimas

El volante contó que antes del partido sabía que podía pasar cualquier cosa y que ya lo había conversado con Jaylon Hadden. Hasta reveló que Hadden hizo el calentamiento con los titulares.

“No estaba al cien por ciento, no podía ni caminar. Ya había hablado con él (Hadden) y me dijo: ‘soy un soldado, estoy preparado’, y yo sabía que así era”, mencionó.

“En el entrenamiento, le dije al profe: ‘no doy más’, hasta me doblé el tobillo y todo. Salió él (Hadden) y tenía la confianza de que lo iba a hacer bien. Dios tiene planes, le tocó a él y no pasa nada.

“Han sido años de sacrificio, mi esposa y mis hijas siempre han estado allí, me siento bendecido. A Heredia llegué muy joven, me faltaba madurez, pasé por varios equipos, la U, Grecia, en los que tuve compañeros que me ayudaron, agarré coraje”.

También dijo que cuando estuvo en Santos, no se imaginaba llegar a un equipo como Saprissa.

“Yo decía, cuesta mucho llegar a Saprissa”, mencionó.