¿Por qué será que Christian Bolaños juega cada vez menos?

El gran ídolo de los morados, Christian Bolaños, ha tenido muy pocos minutos con Saprissa desde que llegó Jeaustin Campos, situación que no cambió al inicio de este torneo.

Bajo el mando de la nueva era de Jeaustin, Saprissa ha jugado 13 partidos, de los cuales Bolaños solo ha sido titular en tres, en siete entró de cambio y en otros tres no jugó.

Para algunos tiene que ver con la actitud y el rendimiento del volante, para otros, son situaciones normales dentro de la competencia de un equipo y no pasa nada con el número 2 morado.

Para este torneo, Bola fue titular en el primer partido en Pérez Zeledón y salió de cambio al 84, luego de una gris actuación y ante Grecia ya tuvo que ver el partido desde el banco hasta el minuto 85 cuando ingresó de cambio por el juvenil Álvaro Zamora.

¿Por qué pasa esto con Bolaños?

Christian Bolaños ya no es aquel jugador que marcaba la diferencia y jugaba los 90 minutos. (Jose Cordero)

“Creo que hay ciertos partidos de visita que a Bolaños lo condicionan por las características de los estadios, cancha sintéticas, o visitas complicadas donde el técnico pone a jugadores con otras características, más metedores, de más marca. Me gustaría saber si contra el Puerto en casa estará en banca, allí sería que ya pasó a jugar otro rol”, expresó Eduardo Castillo, periodista de Teletica Radio.

Para Anthony Porras, de radio Columbia, se debe a un gusto y estilo del técnico Jeaustin Campos.

“A él le gustan los jugadores rápidos, intensos, que metan mucho y en Bolaños encuentra características diferentes. No es el tipo que sea dinámico los noventa minutos y lo tiene como cambio o como un jugador que es titular, pero no todo el partido”, dijo.

Cristian Bolaños anduvo flojo contra Pérez Zeledón y perdió la titularidad ante Grecia. (JOHN DURAN)

Daniel Jiménez de teletica.com cree que son situaciones propias de un equipo.

“Si fuera por mí lo pongo de titular, es un jugador importante para Saprissa, en la cancha o fuera de la cancha. En Saprissa hay que ganarse el campo siempre y presentó cuatro cambios y el equipo funcionó, se vio bien. No es algo de Bolaños”.

El estilo de Jeaustin Campos y hasta las diferencias que tuvieron en el pasado también son culpables de la pérdida de protagonismo de Bolaños. (Rafael Pacheco Granados)

Erick González, un aficionado morado de hueso colorado, cree que Bolaños ya no tiene el mismo nivel de hace un año y es normal que pierda protagonismo.

“Ha tenido algunas actitudes que no han gustado al saprissismo, como lo Guápiles, que sí tenía que ir a pesar de estar lesionado. Para mí, su nivel ha bajado y creo que es un buen cambio”.

”Es el último gran ídolo, es un tipo que sirve para temas de mercadeo y lo acaban de renovar. No le están mostrando la puerta de salida”. — Anthony Porras, radio Columbia

Otro aficionado, Erick Quirós, también cree que Bolaños ha bajado el nivel.

“Ya no es indispensable como hace uno o dos años, tiene otro rendimiento, pero también me parece, pero no lo puedo probar, que cuando uno lo ve en banca le falta actitud, quizás por lo que ha pasado con Jeaustin. En Pérez no mostró nada, no corrió, no sostuvo la bola, si sigue así, no me extraña que al final del torneo salga”.