¿Por qué tarda tanto el sustituto de Hierro? Fedefútbol sigue sin nombrar director deportivo

En la Federación Costarricense de Fútbol sigue sin tomarse la decisión de quién va a asumir el rol como nuevo director deportivo, quien sustituirá al mexicano Ignacio Hierro.

El secretario general de la Fedefútbol, Gustavo Araya, explicó el porqué han tardado tanto en la escogencia. Incluso, este martes cobraron fuerza los nombres de Ronald González y Ángel Luis Catalina; sin embargo, no hubo humo blanco, por lo que se le consultó a Araya qué tan claro tenían el perfil del nuevo encargado de dicho rol.

Gustavo Araya explica el motivo por el que aún no se anuncia al nuevo director deportivo de la Fedefútbol. (Jose Cordero)

“Está tan claro que, precisamente, por eso se está haciendo todo este análisis; es el nombramiento más importante que tiene en este momento la Federación Costarricense de Fútbol, y eso hace que se tenga que hacer un análisis bastante medido y profundo, no únicamente una decisión antojadiza”, expresó Gustavo.

Al secretario general se le consultó si a Ignacio Hierro, se le realizó un estudio tan amplio a la hora de ficharlo.

“Sí, también se le hizo ese análisis; yo no diría que se falló, eso es un criterio de ustedes (prensa) y lo respeto, pero cuando se hace el estudio, se analiza de dónde viene y qué ha hecho, cuál ha sido la situación que hay alrededor, el conocimiento internacional, el conocimiento en la Concacaf, los estudios; es decir, hay bastantes parámetros que se toman en cuenta y con Ignacio también se hizo”, comentó.

Araya afirmó que no es el momento de defender el trabajo de Hierro, pero dice que estos estudios tan extensos son parte de la importancia del rol.

Costa Rica se quedó fuera del Mundial de Norteamérica 2026 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No es el tema ponerme a defender el trabajo que hizo don Ignacio o no; sí se hizo todo un análisis. También lo dije la vez pasada; la eliminación fue un tema muy importante que se tomó en cuenta para su no continuidad.

“Había muchas otras cosas que también hace el director deportivo que están y sí se hicieron y quedaron en un informe, y eso también es parte del análisis de lo que viene sobre quién podrá darle continuidad a las cosas que se venían haciendo”, respondió.

La Federación Costarricense de Fútbol anunció la salida de Ignacio Hierro desde el pasado 10 de diciembre del 2025, algo que desde antes de dicha fecha ya se venía manejando en el entorno tras la eliminación de Costa Rica del Mundial de Norteamérica 2026, luego de quedar por detrás de Haití y Honduras en la cuadrangular final.