Portero tico en River Plate recibió grandes noticias antes del partido entre Costa Rica y Argentina

Saúl Durán durante su participación con la Selección de Costa Rica en categorías menores. (Redacción Perfil/LN)

El arquero costarricense Saúl Durán recibió grandes noticias este miércoles, luego de que trascendió su convocatoria al equipo reserva de River Plate de Argentina, club en el que milita en sus divisiones menores.

El periodista argentino Gerónimo Frare reportó en su cuenta de X (antes conocido como Twitter) cómo está la situación del joven de 19 años.

“Saúl Durán, arquero categoría 2007, fue convocado por primera vez a la Reserva de River, que este jueves a las 15:00 visitará a Rosario Central.

“Nació en Pérez Zeledón, Costa Rica, el 13 de junio. Llegó a River en enero de 2025 y este año debutó en AFA con la Cuarta División”, destacó.

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La oportunidad de Saúl Durán en River Plate

El equipo reserva es la antesala de la primera división, donde juegan los jóvenes para dar el paso previo hacia la máxima categoría y, dependiendo de su rendimiento, con el tiempo, pueden ser promovidos.

El comunicador explicó que el conjunto millonario está rotando a sus jugadores en esa categoría para ver cómo rinde cada uno.

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Saúl Durán estará cerca de la Selección de Costa Rica

La oportunidad le llega a Durán apenas unos días antes de que la Selección de Costa Rica enfrente a Argentina en un amistoso, el 17 de noviembre en la ciudad de Córdoba, un partido en el que estará muy cerca de la Sele.

Saúl fue invitado por Bryan Ruiz para que se integre a los entrenamientos del plantel en tierra che, para reforzar al grupo y para que tenga ese roce, según confirmó el propio entrenador.

Para el joven, es la oportunidad de conocer al DT y al grupo de jugadores y de meterse en el grupo para que lo tengan en cuenta a futuro.

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