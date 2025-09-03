Deportes

Presidente de San Carlos reveló las verdaderas razones por las que despidieron a Géiner Segura

Luis Carlos Chacón, presidente de San Carlos, justificó la llegada de Wálter Centeno al banquillo de San Carlos

Por Yenci Aguilar Arroyo
Luis Carlos Chacón, presidente de San Carlos expresó que la "agresividad" del torneo los hace aplicar cambios en busca de mantenerse en el torneo. Facebook SC. (Walter Bonilla Martinez)

Luis Carlos Chacón, presidente de San Carlos aseguró que el torneo local es agresivo y por eso, tienen que verse en la obligación de hacer cambios en el banquillo, buscando mantenerse en los primeros lugares y en clasificar a la siguiente fase del Apertura.

El dirigente norteño conversó este miércoles con Teletica Deportes Radio y lamentó que, los malos resultados fueron lo que inclinaron la balanza para hacer cambios en el cuerpo técnico, que era liderado por Géiner Segura, hasta el martes anterior.

“Lamentable porque no es lo que se quiere cuando se hace la inversión en un técnico, al final el fútbol es de resultados y no nos acompañaron.

“El torneo es agresivo, no da tiempo para lo que queremos y nadie invierte para perder, pero ahora, con menos equipos hay más posibilidades de descender y por eso hay que tomar las decisiones más acertadas en el tiempo más correcto”, añadió.

18/08/2024 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió al Club Sport Herediano, en partido de la jornada 6 del Torneo de Apertura, Copa Promérica 2024. Walter Centeno no logró la química esperada con el Team y fue cesado de su cargo como entrenador luego de la derrota ante los brumosos. Foto: Rafael Pacheco Granados
Wálter Centeno ya tuvo su primera práctica con el equipo este miércoles. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Chacón confirmó que Centeno tuvo su primera práctica con el equipo este mismo miércoles y dijo por qué escogieron a Paté para que llegue al banquillo.

“Wálter es un técnico con una visión muy inclinada hacia lo que es cantera, contamos con una comisión de apoyo para analizar los perfiles que teníamos en la mesa y hacer los cambios lo más rápido posible”, expresó.

Paté debutaría en la jornada 7, contra Guadalupe, el 11 de setiembre, a las 8 p.m. en el estadio Colleya Fonseca.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

