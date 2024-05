Presidente del CON revela las dificultades de los atletas ticos para clasificar a las Olimpiadas

Brisa Hennessy es de las atletas que gracias a los patrocinios logra viajar a nivel mundial. (Alonso Tenorio)

La ilusión de tener muchos atletas costarricenses compitiendo a nivel internacional o en unos Juegos Olímpicos es algo que le encantaría a cualquiera, un panorama ideal, que no necesariamente se puede cumplir por lo que esto significa en varios aspectos.

Más allá del talento, la disciplina y los resultados, una realidad que afrontan muchos atletas es la económica para poder competir en el exterior, las federaciones deportivas o el Comité Olímpico Nacional (CON) no dan abasto para pagar los gastos de los atletas.

La solución que en algunos casos salva la tanda son los patrocinios de empresas privadas, este jueves el BAC anunció, por ejemplo, que le echará el hombre a la surfista Brisa Hennessy como una de las nuevas embajadoras de su marca.

Para Alexander Sandoval, presidente del CON, el apoyo de la empresa privada en un país como Costa Rica termina siendo vital cuando el presupuesto que se destina al deporte es muy bajo.

“No sería posible, es algo que no se puede financiar en su totalidad, este tipo de acuerdos son vitales, es fundamental, las clasificaciones, las rutas, todo significa una inversión muy alta. Son jóvenes que son ejemplos y no se representan solo ellos, sino que representan el espíritu del costarricense”, opinó.

Brisa, por ejemplo, en el Tour Mundial de Surf implica una inversión altísima, por ahora está en Tahití, sitio en el que se disputará esta disciplina en París 2024, y al que ya está clasificada.

LEA MÁS: ¿Costa Rica tiene opciones de medalla en París 2024? Esto dice el presidente del Comité Olímpico

Kenneth Tencio, Noelia Vargas y Sebastián Sancho tienen la meta de estar en París 2024. (Alonso Tenorio)

“La inversión para cada atleta que apunte a Olimpiadas es muy variable porque depende del deporte, hoy Brisa está en Tahití, luego en Australia, en Japón, en Estados Unidos. En el caso de Kenneth Tencio, él estuvo en Japón, China, es algo muy oneroso y no son solo los viajes, es la preparación, la parte nutricional, es un contexto completo no es solo ir y ya.

“Un atleta de élite hoy necesita un equipo integral que le trabaje diversos aspectos, porque si no, no lo van a lograr, en el deporte hoy ya no existen la casualidad o solamente la habilidad del atleta y ya, se necesita mucho más la parte física, de nutrición, de terapia, pruebas diversas, todo eso es dinero”, dijo.

El BAC, además, de Brisa apoya a las atletas Andrea y Noelia Vargas, al ciclista de BMX, Kenneth Tencio y al judoca Sebastián Sancho.

“El camino para llegar a los Juegos Olímpicos no es sencillo y no es barato, por eso hablamos de sacrificio no solo de tiempo, sino económico, están las eliminatorias por todo el mundo, significan todo ese trabajo que tienen que hacer y para el BAC como marca ese apoyo para los atletas es el reconocimiento por poner en alto el nombre de Costa Rica. Seguimos por un camino que ojalá más marcas se unan para apoyar”, comentó José Alexis Jiménez, gerente de mercadeo de BAC.

Si todos los interesados no jalen para el mismo lado, difícilmente los atletas saldrán bien librados.