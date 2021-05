“Está bueno por el Team, se dan a respetar porque Repretel siempre le dio prioridad a la Liga, aunque Heredia iba a las finales o quedaba campeón y la Liga no, se les pidió igualdad en el trato y no quisieron, lo que sí me agüeva es tener que oír a los narradores y comentaristas de Multimedios, son un bostezo”, indicó el aficionado Carlos Hidalgo, en la página de Facebook del club florense.