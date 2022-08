Primer camión de bomberos de Costa Rica guarda una historia muy singular

La Knox 1910 fue el primer camión de bomberos de Costa Rica. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

En la estación central del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en el puro centro de San José, hay un vehículo que es prácticamente único en el mundo: se trata del primer camión de bomberos del país.

Esta unidad -marca Knox y creada en 1910- es el gran orgullo de la institución, la cual aún se mantiene en su sede y cualquier persona que quiera ir a conocerla, tomarle fotos y verla de cerquita puede hacerlo. Pero ya treparse en la máquina son otros cien pesos, pues para cuidarla y mantenerla en las mejores condiciones, prefieren que eso no se haga.

Don Luis Salas se conoce la historia de la unidad al dedillo y nos habló sobre el chuzo más antiguo que ha salido publicado en esta sección.

“Este es el primer vehículo automotor que tiene el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y era lo último en tecnología en esa época. Llegó al país en 1913, y aunque usted no lo crea, esa bomba despacha mil galones de agua por minuto, muy por encima de muchas unidades que Bomberos ha tenido”.

“Ella es una unidad de bomba de pistones, es la que desplaza esos mil galones por minuto; sus llantas son marca Firestone y conserva mucha de la madera original con la que vino”.

El camión está en la sede central de Bomberos en San José. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

¿La máquina original era así tal cual o se le han hecho algunas cosas para conservarla en el tiempo?

Sí, se le hizo un proceso de mantenimiento con un restaurador, los aros ya no son los originales, se pudrieron con el tiempo y con el paso de los años, entonces los hizo un artesano de Sarchí, los hizo nuevos tal y como se hacían en esa época, para mantener su esencia. Esta unidad fue el esfuerzo de toda la comunidad de San José para poder traerla y prestó servicios hasta los años ‘60, porque ya no se ajustaba a la velocidad con que se desplazaban los vehículos en ese entonces.

La dirección es mecánica, o sea, es muy dura y estaba hecha para responder a las condiciones del momento en que fue creada, pero con el tiempo es lógico que se quedó rezagada.

La transmisión de la nave era de cadenas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

¿Qué pasó después de los ‘60?

Ya se usaba muy poco, solo para desfiles y asuntos de esa naturaleza, pero ya no para ir a apagar incendios, solo actividades bomberiles.

¿Qué es lo más particular que tiene la unidad?

No traía focos, porque no había en ese tiempo, por lo que originalmente para iluminarse traía solo una lámpara central grande que era el único que alumbraba por electricidad y traía dos carburas además. Los dos silvines que se le ven a los lados no los traía, solo uno central.

Era una máquina de tres marchas y una reversa, tiene una transmisión de cadena porque no existía un diferencial ni nada así, solo una transmisión de cadena, que era lo que pasaba la potencia de la caja de cambios a las llantas traseras o a la bomba.

El único foco que traía la unidad original era el que está en el centro. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

¿Esta es una pieza única en su tipo?

Claro, en nuestro país es única. Panamá tiene una parecida, solo que es blanca. Son muy pocas las que quedan en el mundo, por lo que ha sido muy perseguidilla por mucha gente.

¿Cómo es eso? ¿Se las han ofrecido comprar?

Hay museos en el mundo que -tengo entendido- la han querido. No tengo ningún dato específico de ofertas, pero sí nos han contado otros bomberos que han llegado norteamericanos a ofrecer (plata) por ella para llevarla a uno de sus museos.

Por ejemplo, en Phoenix (Arizona, Estados Unidos) hay un museo de bomberos precioso, con máquinas antiguas y así, por lo que hay gente que se dedica a buscar este tipo de máquinas para ponerlas en exhibición.

Los neumáticos siguen siendo los originales, mientras que los aros sí tuvieron que ser reemplazados. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

¿Es cierto que la Firestone estuvo interesada en comprarla?

Sí, eso se dice, ya le digo no tengo ni el momento ni quién fue el interesado, pero siempre se ha dicho que siempre han estado interesados en adquirirla para promocionar la calidad de sus llantas. Es una llanta de hule relleno, no tiene neumático, es relleno.

¿En la institución cómo la ven? Debe ser la gran consentida

Claro, es un orgullo para nosotros, acá hay dos unidades muy, pero muy queridas, que son la 01 que es esta y la 02 que es una Ford de 1928... ¡Pero esta es el orgullo de todo el Cuerpo de Bomberos!

Muchos se sorprenden con la cantidad de galones de agua que podía bombear el camión. (Alonso Tenorio)

¿La unidad sale de vez en cuando a alguna exhibición o ya no se mueve de ahí?

Si la hemos sacado, hemos ido al Festival de La Luz pero montada en una plataforma. Hay una asociación de carros antiguos y nos la han pedido algunas veces para que la llevemos a sus exhibiciones. Ella es muy tiesita, entonces hay que montarla en una plataforma y sacarla así.

Tiene un motor que ya no existe, marca Buda y está trabado, cuando yo entré a bomberos todavía el motor funcionaba -hace 40 años-. Ahorita estamos tratando de echar adelante un motor de otra unidad, la 05 que es de 1935 y si la logramos echar a andar vamos a tratar de entrarle a este motor.

