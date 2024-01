Priscilla Chinchilla confirma noticia sobre un hecho que impactará su carrera deportiva

Priscilla Chinchilla, Pachuca, México (Facebook )

La futbolista costarricense Priscilla Chinchilla confirmó este lunes su salida del Club Pachuca femenino de México mediante una publicación en sus redes sociales.

La atacante tica agradeció los meses que estuvo con las Tuzas en lo que su llegada a México tras actuar con el Glasgow de Escocia.

“Hoy me despido de este gran club en el que he sido muy feliz desde que llegué. Quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado en estos meses por acá”

“Muchas gracias a la institución Pachuca, también muchas gracias a las afición, me han hecho sentir su cariño desde el primer y hasta el último día, siendo un ejemplo, especialmente en los últimos meses en los que luchamos todos juntos”. “Gracias Pachuca”.

La delantera costarricense está viviendo momentos complicados luego que en diciembre se confirmó que sufre lesión de ligamento cruzado que la mantendrá alejada de las canchas por varios meses.

Por estos meses, la tica se enfocará en la recuperación de su lesión para poder volver a las canchas y continuar su carrera, en la cual a sus 22 años ha dado mucho de qué hablar a nivel internacional, especialmente en Escocia.

En México reaccionaron con sorpresa ante la salida de exjugadora de Alajuelense.

“Con este mensaje, la seleccionada costarricense se despidió del cuadro hidalguense, con el cual hizo su debut en la jornada 9 del Apertura 2023. Desde entonces disputó 11 partidos y colaboró con cuatro goles, teniendo como su partido más destacado aquel 4-2 ante América en la fecha 12 con dos anotaciones”

“Cabe destacar que Chinchilla aún entraba en planes para el Pachuca a pesar de que a finales del 2023 sufrió una lesión de ligamentos cruzados, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente; sin embargo, todo parece indicar que su futuro estará en el Viejo Continente”, publicó el diario Récord.