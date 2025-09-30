Puppy López destapó un escándalo que involucra a una presentadora y a otros futbolistas

Puppy López destapó una antigua infidelidad que involucra a varias figuras conocidas. (Cortesía./Cortesía.)

José Luis “Puppy” López reveló la verdad detrás de un escándalo de hace más de 10 años que involucra a varias figuras conocidas.

El tema se abordó en el programa La Platea, a partir de un mensaje que Yosimar Arias envió a los presentadores.

“Dice Yosimar que cuente la vez que le mandó a pegar un botellazo con Paniagua (Fernando) a él”, dijo Víctor “el Mambo” Núñez.

A raíz de ese comentario, los presentadores le pidieron a López que explicara lo sucedido, y él expresó:

“Voy a aprovechar para aclararlo públicamente. Pani (Fernando Paniagua) estaba con su pareja, enamorado, y me dice: ‘Mae, López, está en tal bar en Ciudad Colón’”.

El tema salió en el programa La Platea. (La Platea/Instagram)

En ese momento, los exjugadores estaban juntos y Fernando le había comentado que su entonces novia estaba con otra persona.

Al llegar al bar, Puppy vio a la mujer desde arriba y se lo dijo a su amigo.

“Estaba la exnovia de Pani con otro mae, Carlos Hernández, ahí pa’ pa’, haciendo twerking, arrepellándolo. Entonces bajamos y, de repente, pasan unos maes. ¿Qué es la bronca? Y Paniagua les dice que ninguna bronca.”

López contó que se armó un desorden y que Yosimar, quien estaba en un VIP, salió a preguntar. Sin haber estado involucrado, recibió un botellazo, lo que llevó a pensar que Puppy había dado la orden.

La persona a la que se referería López, sería nada más y nada menos que Keyla Sánchez, quien en su momento fue pareja de los futbolistas. Primero de Paniagua y luego de Hernández, con quien tuvo un hijo.

El video fue compartido por TDMás y ha generado numerosas reacciones.