Raúl Jiménez, jugador de la Selección de México, conmueve con mensaje tras la muerte de su padre

El delantero Raúl Jiménez, jugador del Fulham y de la Selección de México, conmovió a sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje tras la muerte de su padre, don Raúl Jiménez Vega.

“Pa, gracias por tanto amor. ¡Te extrañaremos siempre! Con el corazón lleno de gratitud, despedimos a mi papá, Raúl Jiménez Vega.

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“Agradecemos todas las muestras de cariño y les pedimos privacidad para nuestra familia en estos momentos tan difíciles”, escribió el futbolista en una historia de Instagram.

Raúl Jiménez es un atacante con gran trayectoria internacional. (Raúl Alonso Jiménez/Instagram)

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El fútbol mexicano de luto

Según reportes de la prensa internacional, el padre del delantero falleció a los 62 años tras luchar contra un cáncer de páncreas, una noticia que generó múltiples mensajes de apoyo hacia el jugador.