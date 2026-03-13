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Raúl Jiménez, jugador de la Selección de México, conmueve con mensaje tras la muerte de su padre

El futbolista Raúl Jiménez compartió un mensaje en redes para despedir a su padre

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

El delantero Raúl Jiménez, jugador del Fulham y de la Selección de México, conmovió a sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje tras la muerte de su padre, don Raúl Jiménez Vega.

“Pa, gracias por tanto amor. ¡Te extrañaremos siempre! Con el corazón lleno de gratitud, despedimos a mi papá, Raúl Jiménez Vega.

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“Agradecemos todas las muestras de cariño y les pedimos privacidad para nuestra familia en estos momentos tan difíciles”, escribió el futbolista en una historia de Instagram.

Raúl Jiménez Instagram
Raúl Jiménez es un atacante con gran trayectoria internacional. (Raúl Alonso Jiménez/Instagram)

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El fútbol mexicano de luto

Según reportes de la prensa internacional, el padre del delantero falleció a los 62 años tras luchar contra un cáncer de páncreas, una noticia que generó múltiples mensajes de apoyo hacia el jugador.

Raúl Jiménez Instagram
El padre de Raúl Jiménez lo acompañó en su carrera. (Raúl Alonso Jiménez/Instagram)
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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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