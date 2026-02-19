Real Madrid anuncia medidas tras denuncia de racismo contra Vinícius Jr.

El enfrentamiento en la cancha entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni en el duelo entre el Real Madrid y el SL Benfica por la UEFA Champions League sigue generando tensión en el entorno futbolístico.

El jugador brasileño denunció presuntos insultos racistas por parte del futbolista argentino durante un intercambio verbal que obligó incluso a la intervención del árbitro.

El gesto que no se pudo comprobar

El supuesto comentario no se apreció en la transmisión del encuentro, ya que Prestianni se cubrió la boca con la camiseta.

Vinicius Jr. denunció insultos racistas. (KARIM JAAFAR/AFP)

Aun así, la versión de Vinícius fue respaldada por compañeros del conjunto merengue, quienes señalaron la gravedad del episodio.

El comunicado del club blanco

Esta mañana, el Real Madrid se pronunció mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

“El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica.

“Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido”, detalla el informe.

Mensaje contra el racismo

Además, el club agradeció públicamente el respaldo recibido por el futbolista y reiteró su compromiso.

“El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad”, agregó.