Recital del Barcelona ante el Elche para sostener la cima en el fútbol español

El Barcelona mostró todo su poderío ante el Elche con una sólida victoria de 1-3 que se quedó sumamente corta por la cantidad de ocasiones que desaprovechó el conjunto de Hansi Flick.

Un recital de fútbol y de desaprovechar oportunidades de gol fue el Barcelona en su visita al Elche, a pesar de que en el puro inicio del juego Lamine Yamal, en apenas 6 minutos, encaró al arquero rival para sentenciar el primero de los culés.

Ferrán Torres fue el autor del segundo tanto contra el Elche (Prensa Barcelona/Prensa Barcelona)

Los de Flick siguieron en lo suyo, que fue generar fútbol, pero sin pegada, algo que aprovecharon los locales para emparejar los cartones en 29 de la inicial.

Dicha anotación activaría más a unos azulgranas que mantendrían el nivel de peligro, pero con Ferrán Torres antes del descanso, colocando el 1-2 a los 40.

Raphinha tuvo problemas físicos y salió de cambio por Marcus Rashford; sin embargo, la cantidad de ocasiones que desperdiciaban los de Flick no pararía. Entre el poste, la mala puntería y un Iñaki Peña, que se enfrentaba a sus excompañeros, logró ahogar el grito de gol de los culés en reiteradas ocasiones.

Lamine Yamal anotó el primer gol ante el Elche (Prensa Barcelona/Prensa Barcelona)

Al final, el mismo Rashford fue el artífice de poner el 1-3 tras una buena maniobra de Lamine Yamal por banda y con eso sentenciar el encuentro.

El Barcelona se mantuvo perdonando una y otra vez para aumentar las cifras, pero igualmente ganaron y mantienen el liderato, además de aprovechar el traspié del Atlético que igualó ante Levante sin goles para aumentar la brecha con los de Cholo Simeone, y encima le mete toda la presión a un Real Madrid que recibe al Rayo Vallecano el domingo tras el papelón en Champions League.