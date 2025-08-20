Reconocido periodista de ESPN aplaude la sanción a Jeaustin Campos

Uno de los periodistas más reconocidos a nivel de Centroamérica, que trabaja en ESPN, aplaudió la sanción de diez partidos que le impusieron al entrenador costarricense Jeaustin Campos.
Se trata de Fernando Palomo, quien reaccionó con un breve comentario en sus redes sociales.
“Concacaf merece un aplauso: una sanción firme que establece un precedente claro en la región. Tolerancia cero a este tipo acciones”. Al comentario le adjuntó el comunicado de la Concacaf.
Concacaf merece un aplauso: una sanción firme que establece un precedente claro en la región. Tolerancia cero a este tipo acciones. pic.twitter.com/Ugr0DVaRjc— Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) August 20, 2025
Campos hizo gestos discriminatorios, al final del partido contra Municipal de Guatemala, en ese país, como parte de la Copa Centroamericana. Al final, los Rojos se impusieron 2 a 1.
Campos explicó que no fue un gesto discrimiantorio, ni para ofender a nadie, sino, una respuesta a una persona con la que dialogaba y a la que le quiso decir que el Municipal daba sueño por su juego.
Campos no podrá dirigir por diez partidos en la Copa Centroamericana pero el club apelará dicha sanción.