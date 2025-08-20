Reconocido periodista de ESPN aplaude la sanción a Jeaustin Campos

Uno de los periodistas más reconocidos a nivel de Centroamérica, que trabaja en ESPN, aplaudió la sanción de diez partidos que le impusieron al entrenador costarricense Jeaustin Campos.

Jeaustin Campos recibió una fuerte sanción. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Se trata de Fernando Palomo, quien reaccionó con un breve comentario en sus redes sociales.

LEA MÁS: Real España anuncia la medida que tomará tras sanción histórica a Jeaustin Campos

“Concacaf merece un aplauso: una sanción firme que establece un precedente claro en la región. Tolerancia cero a este tipo acciones”. Al comentario le adjuntó el comunicado de la Concacaf.

Concacaf merece un aplauso: una sanción firme que establece un precedente claro en la región. Tolerancia cero a este tipo acciones. pic.twitter.com/Ugr0DVaRjc — Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) August 20, 2025

Campos hizo gestos discriminatorios, al final del partido contra Municipal de Guatemala, en ese país, como parte de la Copa Centroamericana. Al final, los Rojos se impusieron 2 a 1.

LEA MÁS: Jeaustin Campos recibe sanción histórica por polémicos gestos en Guatemala

Pernando Palomo aplaudió la sanción. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Campos explicó que no fue un gesto discrimiantorio, ni para ofender a nadie, sino, una respuesta a una persona con la que dialogaba y a la que le quiso decir que el Municipal daba sueño por su juego.

LEA MÁS: Jeaustin Campos recibe sanción histórica por polémicos gestos en Guatemala

Campos no podrá dirigir por diez partidos en la Copa Centroamericana pero el club apelará dicha sanción.