Reconocido periodista de ESPN aplaude la sanción a Jeaustin Campos

Periodista dice que es el camino que debe tomar Concacaf

Por Franklin Arroyo

Uno de los periodistas más reconocidos a nivel de Centroamérica, que trabaja en ESPN, aplaudió la sanción de diez partidos que le impusieron al entrenador costarricense Jeaustin Campos.

05/10/2023 Restaurante Madison, Plaza Futura, Lindora. Conferencia de prensa de Herediano para firmar convenio con cdbMD y hablar acerca del reciente trinfo ante Comunicaciones y de los partidos que se vienen ante el Deportiva Saprissa. Estuvieron presentes el director técnico, Jeaustin Campos; el gerente deportivo, Robert Garbanzo y los jugadores John Jairo Ruiz y Yendrick Ruiz.
Jeaustin Campos recibió una fuerte sanción. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Se trata de Fernando Palomo, quien reaccionó con un breve comentario en sus redes sociales.

“Concacaf merece un aplauso: una sanción firme que establece un precedente claro en la región. Tolerancia cero a este tipo acciones”. Al comentario le adjuntó el comunicado de la Concacaf.

Campos hizo gestos discriminatorios, al final del partido contra Municipal de Guatemala, en ese país, como parte de la Copa Centroamericana. Al final, los Rojos se impusieron 2 a 1.

Pernando Palomo aplaudió la sanción. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Campos explicó que no fue un gesto discrimiantorio, ni para ofender a nadie, sino, una respuesta a una persona con la que dialogaba y a la que le quiso decir que el Municipal daba sueño por su juego.

Campos no podrá dirigir por diez partidos en la Copa Centroamericana pero el club apelará dicha sanción.

