Reggy Rivera habló sobre la dura situación económica y deportiva en San Carlos

Alajuelense fue al Carlos Ugalde de San Carlos lleno de suplentes y jóvenes e igual hizo pasar un trago amargo a los norteños tras el 0-2, resultado que los condena al último lugar en el torneo. Y como si eso no fuera poco, los Toros viven una situación financiera muy compleja, que incluye atrasos salariales.

Después de finalizar el juego, en los micrófonos de Tigo Sports, Reggy Rivera comentó sobre la difícil situación que vive el equipo norteño a nivel económico, además de sus impresiones tras un certamen para el olvido.

Reggy Rivera habló del mal momento deportivo y económico de San Carlos en la actualidad. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

“Se hablará de salir un poco del entorno que ha sido complicado; la verdad, no había vivido una situación así acá. La parte del equipo, económica y futbolística, ha sido muy complicada en todos los aspectos; no lo había vivido nunca, me toca vivirlo esta vez y poner el pecho a las balas”, comentó.

“Esto es así, también es culpa de nosotros, porque adentro del campo no se juega a nada y es culpa de nosotros, no es excusa para el rendimiento que estamos teniendo. De mi parte, lo que hablo y aconsejo es eso, que podemos estar mal en esas partes, pero somos responsables de lo que hacemos dentro de la cancha”, mencionó tras la derrota contra la Liga.

Reggy Rivera asegura no haber vivido nunca una situación como la actual en San Carlos.

“Siento que muchos partidos se han perdido por errores puntuales, que se sale de esas excusas que queremos dar a veces, pero ahora a refrescarnos y volver con la mente fresca”, acotó el jugador tras un semestre para el olvido para la institución.

Los norteños quedaron coleros tras sumar solo 13 unidades, igual que Guadalupe, pero el peor gol diferencia de los sancarleños los deja en el fondo, a tres unidades de Sporting, que es el octavo con 16 puntos tras 18 jornadas disputadas en este Apertura 2025.