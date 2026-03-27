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Repretel anuncia cuándo volverá Conexión Fútbol

Repretel hizo anuncio de Conexión durante partido de Selección de Costa Rica ante Jordania

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Por Sergio Alvarado y Silvia Núñez
Conexión Fútbol volverá a finales de abril a las pantallas de Repretel.

Repretel anunció este viernes durante el partido de Costa Rica y Jordania, cuándo será el regreso de uno de sus programas más seguidos, Conexión Fútbol.

Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel, confirmó que el espacio arrancará el domingo 26 de abril a las 7:30 p.m en la televisora de La Uruca.

Conexión salió del aire en julio del 2023 cuando se transmitía por Canal 11 y contó que volvería más adelante, lo que se dio tres años después.

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Cuando Conexión fútbol finalizó el 28 de julio del 2023, los rostros principales eran Pablo Guzmán, Daniel Martínez, Rodolfo Mora, Pablo Gabas y Paula Chavarría.

También integraban el panel Mary Escalante, Merlyn Villarreal, Alonso Solís, Jorge Vindas, Giovanni Linares, Alejandro Coto y Mauricio “Chunche” Montero.

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RepretelConexión FútbolPablo Guzmán
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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