Retiro de Esteban Alvarado tomó por sorpresa a Ariel Rodríguez y estas fueron sus palabras

El retiro de Esteban Alvarado tomó por sorpresa a varios integrantes del Deportivo Saprissa.

Ariel Rodríguez se unió a Mariano Torres para dedicarle unas palabras luego de conocerse la noticia.

Mensaje de Ariel Rodríguez

Por medio de una historia en Instagram, el delantero expresó cómo recibió el anuncio y envió sus mejores deseos al ahora exportero.

“Me sorprendiste con la noticia que vi hoy. Sé que tienes mucho para dar, sé cómo entrenas porque te vi día a día dándolo todo.

Ariel Rodríguez reaccionó al anuncio a través de sus redes sociales.

“Una decisión que tomaste en calma. Agradezco haber compartido camerino con usted y el aprecio que le tengo, hermano”, expresó Rodríguez.

Reconocimiento a su trayectoria

Rodríguez también destacó la calidad de Alvarado como guardameta y reconoció que su ausencia se sentirá en el camerino.

“Hasta pronto, leyenda”, agregó, cerrando su mensaje de despedida.