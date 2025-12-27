Deportes

Retiro de Esteban Alvarado tomó por sorpresa a Ariel Rodríguez y estas fueron sus palabras

El anuncio del retiro de Esteban Alvarado no pasó desapercibido en el entorno de Saprissa

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El retiro de Esteban Alvarado tomó por sorpresa a varios integrantes del Deportivo Saprissa.

Ariel Rodríguez se unió a Mariano Torres para dedicarle unas palabras luego de conocerse la noticia.

Mensaje de Ariel Rodríguez

Por medio de una historia en Instagram, el delantero expresó cómo recibió el anuncio y envió sus mejores deseos al ahora exportero.

“Me sorprendiste con la noticia que vi hoy. Sé que tienes mucho para dar, sé cómo entrenas porque te vi día a día dándolo todo.

El delantero Ariel Rodríguez volvió a anotar para el Saprissa. José Cordero.
Ariel Rodríguez reaccionó al anuncio a través de sus redes sociales.

“Una decisión que tomaste en calma. Agradezco haber compartido camerino con usted y el aprecio que le tengo, hermano”, expresó Rodríguez.

Reconocimiento a su trayectoria

Rodríguez también destacó la calidad de Alvarado como guardameta y reconoció que su ausencia se sentirá en el camerino.

“Hasta pronto, leyenda”, agregó, cerrando su mensaje de despedida.

Estas fueron las palabras de Ariel Rodríguez a Esteban Alvarado.
Estas fueron las palabras de Ariel Rodríguez a Esteban Alvarado. (Ariel Rodríguez/Instagram)
Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

