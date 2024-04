Rivalidad entre Yokasta Valle y Seniesa Estrada podría volverse histórica en el mundo

Yokasta Valle y Seniesa Estrada tienen todos los elementos necesarios para que la rivalidad que existe entre ambas se potencie a niveles mundiales, aseguran algunos expertos del boxeo.

Las dos boxeadoras se enfrentaron el pasado Viernes Santo (29 de marzo) por el título absoluto de las 105 libras y la pelea fue ganada por la estadounidense, por decisión unánime, un resultado que fue muy criticado en Costa Rica y en otros lugares.

Seniesa Estrada y Yokasta Valle están a las puertas de una gran rivalidad a nivel mundia.

A partir de esa derrota de la boxeadora tica, se ha especulado sobre la posibilidad de una revancha en suelo nacional, sin embargo, del lado de la gringa no ha habido ninguna respuesta. Incluso, este medio le escribió en procura de obtener una respuesta y no dijo nada.

No obstante, no se descarta nada. Yokasta y su representante, Mario Vega, han desafiado a la estadounidense para que venga a defender sus cinturones en suelo costarricense, a estadio lleno en la Joya de La Sabana. En el contrato, no se mencionó nada sobre la posibilidad de una revancha, pero en el aire está el sentimiento de que se puede dar.

La pelea sería épica y la antesala a una rivalidad fuerte en el boxeo femenino, rama en la cual, no existen rivalidades históricas como las que sí hay en el masculino.

La rivalidad entre la puertorriqueña Amanda Serrano contra la exfutbolista irlandesa Katie Taylor ha sido la más llamativa, sin dejar de lado, la que protagonizaron la también costarricense Hannah Gabriels contra Claressa Shields de Estados Unidos o la de Jessica McCaskill de Estados Unidos contra la británica Chantelle Cameron, pero no trascendieron tanto.

Seniesa Estrada debería estar dispuesta a venir a Costa Rica. (Top Rank Boxing )

El juez internacional, árbitro y entrenador de boxeo, Jorge Manzanares, hijo de Jorge “el Tigre” Manzanares, expresó que las condiciones están dadas para generar una rivalidad como pocas veces se da a nivel mundial, entre mujeres.

“Yo, desde afuera, pero sabiendo cómo se mueven las cosas, creo que es lógico pensar que Yokasta podría llenar el Estadio Nacional, como ellos dicen y a los promotores les brillan los ojos por los dólares. Esa revancha se va a dar, aunque no esté en el contrato, porque hay muchos beneficios económicos y para mí, será una de las primeras grandes rivalidades del boxeo femenino a nivel mundial”, expresó.

Lázaro Malvarez, comentarista de boxeo de canal 7, coincide con Manzanares en que está naciendo una rivalidad muy importante, pero le puso un asterisco al tema.

“Indudablemente, ha surgido una rivalidad y coincido en que no hay grandes rivalidades en el boxeo femenino porque es más joven y las peleadoras cambian de categoría, pero lo que veo un poco difícil es que tengamos una revancha”.

Yokasta Valle sí quiere pelear.

Malvarez explicó su punto.

“Seniesa pelea una o dos veces al año y en su casa y Yoka le demostró que es una contendiente dura, hasta reconoció que es más fuerte que ella. Creo que no peleará. Pero están todas las condiciones para que sea una gran rivalidad”.

Andrés Barboza, gestor de boxeo, considera que la rivalidad se da desde el momento en que las dos boxeadoras quieren el título.

“Veo difícil que se dé una revancha, pero si se ponen de acuerdo se pueden dar las condiciones para que se dé una trilogía de peleas (serie de tres combates entre ellas, que suele darse luego de un triunfo de cada una) algo que puede funcionar”, expresó.

Sin embargo, el entrenador de la Selección Nacional de Boxeo Olímpico, Ricardo Jiménez, cree que es un poco prematuro hablar de una rivalidad que trascienda a nivel mundial.

“El boxeo profesional busca generar el morbo y ya está, pero es un poco prematuro hablar de una rivalidad con ese matiz porque el boxeo en Costa Rica no es el deporte número uno. No estoy seguro de que se vaya a llenar un estadio con entradas pagadas, debe haber una integración de muchos elementos, patrocinadores, promotoras, para que la bolsa sea lo suficientemente atractiva para que venga Seniesa”, explicó.

Con opiniones divididas sobre su realización, queda por ver si estas dos talentosas boxeadoras protagonizarán una de las grandes rivalidades en la historia del boxeo femenino o si el camino hacia esa hazaña estará lleno de desafíos y obstáculos. El futuro de este enfrentamiento promete emociones y más debates en el mundo del deporte.