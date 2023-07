Rodolfo Villalobos podría tener complicaciones a futuro en FIFA al quedar fuera de la Fedefútbol

Rodolfo Villalobos seguirá en la FIFA tras acabar su mandato en la Fedefútbol. (Rafael Pacheco Granados)

Rodolfo Villalobos dejará en dos meses la presidencia de la Federación Costarricense de Fútbol, cargo en el que está desde el 2015 y que le permitió llegar a buenos puestos en la Concacaf y la FIFA.

El jerarca reconoció este martes que su mandato acabará el 30 de agosto, con lo que finalmente quedará fuera de la Fedefútbol tras no contar con el apoyo para quedar electo para un tercer periodo.

En el ambiente general hay una noción de que Rodolfo se irá y no le afecta en nada en su carrera como dirigente, pues va a un mejor cargo y puesto en la FIFA, en el cual fue nombrado en febrero.

Villalobos fue seleccionado como miembro del Consejo de la FIFA de manera unánime para representar a Uncaf por los próximos cuatro años, posición en la que estará trabajando junto a figuras como el presidente del organismo, Giani Infantino.

Un detalle curioso es que, según la explicación del exmiembro del Comité Ejecutivo Noel Ibo Campos estar fuera de la Fedefútbol podría traerle complicaciones a futuro.

“Yo pienso que políticamente el no continuar como presidente de la Fedefútbol tambalearía a mediano y largo plazo su puesto de vocal en FIFA, ya que perdería su voto, pues ya no sería un voto en la asamblea de FIFA porque ya no es presidente, ya no representaría a Costa Rica a nivel de Concacaf ni de FIFA, pierde su poder de voz y voto ante las dos asambleas, por lo que al no poder votar, su puesto no pasaría de cuatro años”, explicó.

LEA MÁS: Así fue cómo Rodolfo Villalobos usó al grupo que ahora ataca para ser presidente de la Fedefútbol

Osael Maroto, será quien tenga ahora el voto que representa a Costa Rica en las votaciones de FIFA

Campos explicó que la FIFA es un organismo muy político y se pasa analizando que quienes están allí tengan un peso adicional, como lo es poder votar en las asambleas, quienes pierden ese poder, les suelen perder interés.

Osael Maroto será ahora, como el nuevo presidente, quien tenga el voto tico.

“Él está en un puesto que es de elección por cuatro años, el cual va a depender que dentro de cuatro años, Centroamérica tenga un representante ante la FIFA, los demás países vecinos del área, llámese Panamá, que ya estuvo en FIFA, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice quieran estar en esa posición que está Rodolfo hoy y con voz y voto.

“Recordemos que hoy Honduras es el vicepresidente de Concacaf y probablemente querrá escalar al puesto en el que hoy está Rodolfo, que era el que tenía Panamá y habrá algún centroamericano, presidente de su federación que estará en el puesto que está Honduras. Eso básicamente es así, el que tiene voz y voto puede estar ahí, si no lo tiene difícilmente podrá continuar”, detalló.

El puesto que hoy ocupa Villalobos anteriormente lo ocupaba el panameño Pedro Chaluja, expresidente de la federación canalera hasta el 2019, año en el que entró a FIFA y dejó a inicios de este año, justamente cuando ya no representaba a los canaleros. Hoy es el presidente de la Uncaf.