Roger Flores: “Costa Rica se transforma cuando clasifica a un Mundial”

El primer capitán que tuvo Costa Rica en una Copa Mundo Mayor de la FIFA, Róger Flores, nos recuerda que las eliminatorias mundialistas nunca fueron fáciles.

Incluso refresca la memoria de todos al comentar que para nuestro primer Mundial mayor, Italia 90, la selección se dio cuenta de que estaba totalmente clasificada mientras entrenaba en Italia, lo que demuestra lo complicado de las rutas hacia un mundial.

“Brincamos, hicimos un escándalo; el dueño del hotel llegó enojado, pero cuando le dijimos por qué, termino celebrando con nosotros. Hasta champagne hubo”, recordó Flores.

La más reciente publicación de la revista deportiva Más Deporte

El gran capitán de Italia 90 dijo que “clasificar a un Mundial nunca será fácil” en la más reciente edición de la única revista deportiva del país, Más Deporte.

“Soñé demasiado con ir a un Mundial y me llegó. No la desaproveché. Costa Rica se transforma cuando clasifica. Se viene un profundo proceso de reflexión para corregir y así lograr que otros futbolistas logren cumplir ese sueño”, aseguró Flores.

Róger Flores (centro) junto a otros dos mundialistas de Italia 0, Marvin Obando (izquierda) y Germán Chavarría. (Eyleen Vargas Dávila. Ojo por O)

La nota completa la puede leer en Más Deporte

Más Deporte destaca el tricampeonato regional de la Liga Deportiva Alajuelense. (Cortesía/Cortesía)

La revista, además, le rinde un homenaje a la Liga Deportiva Alajuelense que logró el tricampeonato de la Copa Centroamericana, mostrando textual y gráficamente la celebración manuda de este histórico logro.

También, se reconoce el bicampeonato en el campeonato nacional del Club Sport Herediano y se realiza un análisis del balompié nacional en general, el cual no logró su boleto al Mundial del 2026, provocando que el fútbol tico ingresara en momentos muy oscuros que merecen una profunda reflexión para corregir el rumbo si se quiere regresar a una cita mundialista.

En Más Deporte hay un análisis de periodistas de toda Centroamérica sobre la eliminatoria mundialista. (Cortesía/Cortesía)

William Mora, director de Más Deporte, comenta: “En esta última edición de Más Deporte escriben periodistas de toda Centroamérica, quienes analizan la realidad de su fútbol.

“Se incluye un análisis del primer capitán que tuvimos en un Mundial mayor, Roger Flores, sobre el fallido camino rumbo a la Copa Mundo 2026 y se destacan los 9 campeonatos nacionales del equipo femenino de Liga Deportiva Alajuelense. Es una edición de lujo y colección”.