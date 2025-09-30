San Siro será demolido tras histórica venta a Inter y AC Milan

El estadio de San Siro será demolido tras su venta a Inter y AC Milan. (Luca Bruno/AP)

Tras más de once horas de debate, el Ayuntamiento de Milán aprobó la venta de San Siro por 197 millones de euros, con 24 votos a favor y 20 en contra. La decisión llega después de que los clubes amenazaran con abandonar la ciudad si no se concretaba el acuerdo.

Los históricos Inter y AC Milan celebraron la resolución con un comunicado conjunto, calificándola de “avance histórico y decisivo” para el futuro deportivo y arquitectónico de la capital lombarda, dio a conocer AFP este martes 30 de setiembre.

Un proyecto valorado en más de 1.200 millones

Render del proyecto del nuevo estadio en Milán con capacidad para 71.500 espectadores. (Emilio Andreoli/AP)

La operación incluye más de 28 hectáreas de terrenos en la zona oeste de la ciudad, donde se levantará un nuevo estadio en Milán con capacidad para 71.500 espectadores. El proyecto está estimado en 1.200 millones de euros y deberá estar terminado en 2031.

Una vez concluido, el actual San Siro —con capacidad para 75.000 personas y considerado el más grande de Italia— será demolido.

Un largo proceso político y social

Vista frontal del actual San Siro, que dejará de existir en 2031 tras la construcción del nuevo estadio. (Antonio Calanni/AP)

El voto se conoció de madrugada, tras intensas discusiones en el consistorio. La aprobación fue posible gracias a la abstención de los concejales de Forza Italia, partido fundado por Silvio Berlusconi, expropietario del Milan.

En cambio, los partidos de extrema derecha Liga y Fratelli d’Italia votaron en contra, sumándose a algunos concejales de la izquierda que habitualmente apoyan al alcalde Giuseppe Sala.

Aficionados celebran la histórica decisión que permitirá a Inter y AC Milan tener un recinto propio. (GABRIEL BOUYS/AFP)

La protección del San Siro y el reloj en contra

El acuerdo debe cerrarse antes del 10 de noviembre, fecha en que entrará en vigor una orden de protección de edificios públicos que impediría la demolición de San Siro. Si se cumple el plazo, los clubes se harán oficialmente con la propiedad del recinto y los terrenos adyacentes.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.