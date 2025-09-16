Saprissa presta a uno de sus jóvenes en vísperas del crucial juego ante Herediano

El Deportivo Saprissa prestará a uno de sus prospectos, el lateral derecho Samir Taylor, a Guadalupe FC, un equipo con problemas en la tabla de posiciones.

Samir Taylor jugará con Guadalupe FC. (Mayela López/Mayela López)

Taylor, de 21 años, se incorporó este año al Monstruo, luego de su paso por Santa Ana FC, y participó en tres partidos, donde tuvo que pelear el puesto con su hermano Gerald Taylor y con Kenay Myrie.

El Monstruo vive un momento de cierta tensión, con críticas de aficionados y prensa sobre el rendimiento del equipo y sobre la política de fichajes, en medio de especulaciones sobre grandes deudas económicas, que rondarían 18 millones de dólares, según ha admitido el propio Juan Carlos Rojas.

Este miércoles, los morados visitan el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, a las 8 de la noche.

“El futbolista regresó a la institución para unirse al equipo y acumuló tres participaciones, ante Cartaginés y Puntarenas por torneo nacional y ante Verdes (Belice) por Copa Centroamericana”, dice el comunicado.

Taylor, formado en las divisiones menores moradas, sumó 174 minutos en cancha con los técnicos Paulo César Wanchope y Vladimir Quesada.

El club espera que el paso por Guadalupe ayude al joven lateral en su crecimiento y desarrolo personal y profesional. Jugará un año con los guadalupanos.

El cuadro josefino es el último lugar en la tabla de posiciones, con cinco puntos en ocho partidos. Tiene los mismos puntos que Sporting.

Guadalupe está haciendo esfuerzos para robustecer su planilla y salir del último lugar.