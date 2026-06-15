Saprissa vive días de mucho cuestionamiento por sus primeros movimientos del mercado

Saprissa suma ya dos años sin reinar en el fútbol nacional y, después de volver a perder otra final, en esta ocasión contra Herediano, las exigencias son máximas en este mercado de piernas previo al inicio del certamen nacional.

Andrey Soto fue uno de los refuerzos para este semestre en el conjunto morado, proveniente de Pérez Zeledón, mientras que recientemente anunciaron a Keyshwen Arboine para la zona ofensiva desde el fútbol de Guatemala.

Cierto sector de aficionados han estado descontentos con el inicio del mercado de piernas en Saprissa (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El de Soto parece un buen fichaje, fue de lo mejorcito en los fogueos de la Sele, lo de Arboine deja muchas dudas.

Leyenda morada preocupada por el inicio del mercado

Carlos Solano, exjugador del Saprissa, habló con La Teja para analizar qué le ha parecido el inicio del mercado para los de Tibás.

“El problema está en que no hay en el mercado nacional jugadores que puedan ponerse la camisa del Saprissa y lo vemos también con la Selección; estamos pasando una crisis tremenda en cuanto a valores futbolísticos y de juventud, entonces si buscamos en el exterior, tenemos los cupos llenos, pero no hay materia prima con jugadores que puedan realmente vestir la camisa de Saprissa”, dijo el exgoleador.

Acerca de los dos fichajes que han realizado los tibaseños, el exfutbolista dijo lo siguiente.

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“Yo estoy igual que toda la afición, me gusta mucho el desempeño de Andrey con la Selección, tiene cualidades y calidad para ponerse la camisa de Saprissa; con respecto al otro (Arboine) no voy a dar criterio, ya que no lo he visto jugar, por ende no puedo emitir mayor criterio”, opinó.

Sobre el mismo tema de los extranjeros, Solano opinó acerca de qué debe hacer el Monstruo con el cupo de foráneos, en el que actualmente tiene seis jugadores y son solo cinco campos.

“Eso es una buena pregunta. Para mí, me han quedado debiendo mucho; Fidel, por ejemplo, ha cumplido, yo considero que el nicaragüense no ha dado lo que debe dar un jugador de Saprissa; es un jugador común y corriente”, aseguró.

Don Carlos fue claro en que está preocupado de cara al siguiente torneo y que deben apostar con gente joven.

“Por supuesto, yo soy del concepto de que Saprissa siempre ha tenido en las bases jugadores que cumplen; un muchacho de liga menor añora jugar en el Saprissa, pero si no se les da la oportunidad, no lo van a lograr. A mí me tocó jugar y vestir esa camiseta y en los 90 Minutos por la Vida ahí vi algunos que podían suplir, pero hay que darles oportunidad”, manifestó.

Técnico nacional brindó su valoración sobre el presente del Monstruo

El entrenador nacional Armando Rodríguez fue muy crítico con el presente del conjunto morado y su inicio del mercado de piernas.

Saprissa no es campeón nacional desde el 2024 (Rafael Pacheco Granados)

“Yo creo que hay que partir de quién es Saprissa; si vemos quién es en el ámbito nacional, hay que ver quiénes son los fichajes que deba tener, sin menospreciar a los jugadores; no son jugadores que yo sienta que se haya hecho una evaluación de qué se ocupa o no, entonces simplemente está trayendo jugadores para rellenar un campo o por traer a alguien sin un estudio del tipo de jugador que debe venir al Saprissa”, aseguró.

Con respecto al tema de los cupos de extranjeros, Rodríguez dio su valoración relacionada con el presente de Saprissa y del fútbol nacional.

Cierto sector de aficionados ha criticado el inicio del mercado del Saprissa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Si analizamos el fútbol nacional, se debería plantear que hay demasiado extranjero invadiendo el fútbol nacional y eso es una consecuencia que, por ejemplo, se está pagando en Italia, y aquí viene mucho jugador, sin menospreciar, jugadores que no contribuyen a levantar el fútbol nacional; se rellena con extranjeros por rellenar, que le quitan cupo a nacionales; hay jóvenes que pueden ser mejores que los extranjeros que se traen.

“Saprissa debería volver a ser Saprissa; dejaron de ser Saprissa, apostar por las raíces y tener tres extranjeros de calidad tipo Mariano que aportaron al fútbol nacional”, explicó.

Para Armando hay un detalle del que deben tener cuidado los morados y es el tema de la presión por conseguir el cetro.

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“En algún momento hay que aterrizar, Saprissa con dos jugadores de calidad, un Mariano en la media, una columna vertebral, posiblemente le sea más barato que todos los extranjeros que tienen, y puede ir apostando; no es poner puro joven, pero una base para ir debutando varios jóvenes por torneo.

“El tema es que no hay, por ejemplo, quien empuje a David Guzmán afuera, porque Saprissa no trabaja gente específica en ciertos puestos, lo mismo Ariel Rodríguez; entonces no hay quien en Saprissa se haya consolidado. No es Saprissa, Saprissa es otra cosa, ya no, ya dejaron de ser Saprissa”, manifestó Armando a La Teja.