¡Se acabó el sueño! Costa Rica quedó fuera del Mundial Sub-17

No se pudo, Costa Rica quedó fuera del Mundial Sub-17 Catar 2025, después de perder 3-1 ante Croacia en el juego, posiblemente más complejo de los tres.

Los nacionales, pese a la ventaja física que se notaba en los europeos, se mostraron competitivos, pero fue el partido más duro y que selló la eliminación de los ticos.

Croacia fue más, pero le costó reflejarlo en el marcador, hasta que a los 35, un centro pasado, al que el arquero tico no pudo desviar, le quedó solamente a Kresimir Rados para empujarla con la puerta vacía.

La seleccion Sub-17 de Costa Rica cayó ante Croacia 3-1. (Cuenta X de Telemundo Deportes/Cuenta X de Telemundo Deportes)

Costa Rica fue inofensivo en la etapa inicial, y tras el primer gol de los croatas, la obligación era mayor debido a que se necesitaba el triunfo para optar por la clasificación.

La cuesta se puso más empinada cuando al minuto 55, Raul Kumar colocó el segundo, algo que dejó al borde del abismo a los muchachos ticos.

La esperanza se recobró, al menos un poco, después del descuento Thiago Cordero. La pelota le quedó picando al borde del área para rematar y descontar, pero seguía siendo insuficiente para la Tricolor.

El sueño se derrumbó al 88, centro que superó a toda la defensa nacional para que Tino Kusanović solo le tuviera que poner la cabeza y poner el jaque mate a la Sele con el 3-1.

La Tricolor se despide de esta Copa del Mundo Qatar 2025 con un solo punto conseguido en el primer juego, tras igualar a uno con Emiratos Árabes Unidos.

Costa Rica quedó eliminado del mundial Sub-17. (@fedefutbolcrcr/FCRF)

Los árabes fueron los coleros del grupo, por peor gol diferencia que los nuestros, que pese a ser terceros, no nos alcanzó para estar dentro de los mejores ocho terceros para optar por un pase a la siguiente ronda.

Senegal se dejó el primero puesto del grupo tras vencer contundentemente a los árabes 5-0, y por un gol más, ganarle el grupo a los croatas pese a la igualdad a siete unidades entre ambas selecciones.