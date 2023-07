Sele Femenina buscará cerrar su Mundial con la frente en alto

Raquel Rodríguez espera que las cosas mejoren en su última mejenga mundialista. (SANKA VIDANAGAMA/AFP)

Cerrar con la frente en alto, esta es la mentalidad que aplicará la Selección Femenina en el último partido en la fase de grupos contra Zambia.

Así se expresaron Raquel Rodriguez y Gloriana Villalobos luego de perder toda posibilidad de clasificar a la siguiente ronda contra Japón.

Para Rodríguez, este encuentro contra las africanas será una forma de desquitarse el colerón que tuvieron tras la derrota contra las japonesas y españolas.

“Totalmente, la única forma de quitarnos este sentimiento es desquitándonos contra Zambia, todavía tenemos un partido más que debemos ganarlo; lastimosamente, ya no podemos clasificar, pero tenemos que terminar bien y téngalo por seguro que es lo primero que debemos hacer”, relató Rocky.

Mientras, Gloriana Villalobos dijo que con la última mejenga, esperan darle una nueva alegría a la afición.

“Creo que ninguna selección costarricense ha ganado un partido del Mundial, eso también es un objetivo, no nos alcanzó para la clasificación a la segunda fase y entonces por qué no intentar sacar la primera victoria en el mundial mayor”, citó Villalobos.

Autocrítica

Un poco más tranquila, Raquel hizo una autocrítica sobre el desempeño de la Tricolor en el Mundial en Nueva Zelanda - Australia. La delantera expresó las cosas que fallaron y las que esperan mejorar contra Zambia.

“Cuesta muchísimo venir a competir contra selecciones que, evidentemente (hizo una pausa), vienen de procesos de hace años. Son procesos de generaciones, esto no se consigue en microciclos y en fogueos; o sea, esto es un proyecto de a largo plazo me parece (hizo una pausa). Me duele muchísimo porque le aseguro que nosotras hacemos, absolutamente, todo lo que está en nuestro poder y no alcanza”, finalizó la jugadora.

Las ticas jugarán este partido el próximo lunes a la 1:30 a.m. hora costarricense.