Sele Femenina sub-17 se despide del Mundial con otra derrota

La Selección Nacional de Costa Rica en la categoría sub-17 femenina quedó eliminada de la fase de grupos del Mundial traer caer contra Marruecos 3-1.

El empate, en el que la Tricolor rozó por momentos un histórico triunfo ante Brasil, lleno de ilusión a las muchachas de poder hacer algo más ante el combinado africano, pero no pudo ser.

En la primera fecha Costa Rica cayó goleada ante su similar de Italia 3-0, en un partido que, dentro de las posibilidades, se compitió, pero las europeas fueron más y acabaron ganando cómodamente ante las nuestras.

Costa Rica perdió 1-3 ante Marruecos en el mundial femenino sub17 (FEDEFUTBOL/FEDEFUTBOL)

En la segunda jornada, pese al empate, Costa Rica estuvo cerca de la victoria y la derrota a la vez, ya que sobre la hora la portera tica se agrandó, tapando un penal en el tiempo de reposición para evitar otro traspié.

Las pupilas de Édgar Rodríguez, se median a Marruecos en esta última oportunidad para buscar algo más en esta Copa del Mundo, pero la situación se puso compleja desde el inicio, ya que en apenas 4 minutos se abrió la cuenta para las africanas, tras el tanto de Mayssa Baha, ante una acción desafortunada de la arquera Valeria Fernández.

En el 34, todo se puso más adverso, tras el segundo tanto de Marruecos, el cual cayó desde el manchón blanco, luego de que la portera tica cometiera una infracción en el área.

La noche de la portera tica fue de pesadilla, luego de cometer un autogol al 77, y así poner cifras de goleada.

La Sele sub 17 logró hacer el gol de la honra en la reposición, con un tanto de Naima Moya, y así sentenciar el 3-1 final para Marruecos con lo que las nuestras quedaron eliminadas.

Costa Rica quedó fuera del mundial femenino sub17 (FEDEFUTBOL/FEDEFUTBOL)

La Tricolor quedó última del grupo, mientras que Italia venció a Brasil, siendo las europeas las punteras y dejando a las sudamericanas, que también avanzaron, en la segunda casilla.