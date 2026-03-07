Selección Femenina Sub-17 se jugará pase al mundial sin una sola jugadora de Alajuelense

La Selección Sub-17 Femenina está lista para disputar la ronda final del Clasificatorio de Concacaf, rumbo al Mundial de Marruecos 2026.

Según informó la Fedefútbol este viernes, el torneo será del 17 al 22 de marzo, con Costa Rica como única sede. Las ticas se ubican en el grupo C, junto a Panamá, Jamaica y México.

Las ticas aseguraron su boleto a esta etapa final tras una presentación dominante en la primera ronda del torneo, donde anotaron 40 goles en cuatro partidos y recibieron apenas dos en contra.

LEA MÁS: Selección femenina sub-17 enfrenta su gran reto mundialista a partir de este sábado

La Selección Femenina Sub-17 jugará el clasificatorio de Concacaf en el grupo C, junto a Panamá, Jamaica y México. Foto: prensa FCRF. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Las escogidas

Estas son las jugadoras convocadas por el técnico Édgar Rodríguez para el torneo:

- Porteras: Melanie Pérez (Garabito FF); Meylin Castro (Saprissa) y Ashley Quesada (Sporting FC).

- Defensas: Avril Pérez (Chorotega FF), Naidelyn Barquero (Dimas Escazú), María José Porras (San Carlos FF), Brithanny Arronis (Sporting FC), Valentina Vargas (Sporting FC) y Tiara Ruiz (Sporting FC).

LEA MÁS: Selección femenina sub-17 quedó más cerca del mundial tras marcar 40 goles en cuatro partidos

Edgar Rodríguez es el técnico de la Selección Sub-117 femenina. Foto: tomada de Instagram Edgar Rodríguez. (Instagram/Foto tomada del Instagram de Edgar Rodríguez.)

- Volantes: Cameron Mora (CCDR Liberia), Mariana Sibaja (Codea Alajuela), Verónica Solano (Montverde Academy, EEUU), Luciana Gutiérrez (Saprissa), Isska Chaverri (Saprissa) y Lucía Paniagua (Sporting FC).

- Delanteras: Isabella Marín (Montverde Academy, EEUU), Nubia Medina (Club Surf Costa Rica), Isabella Fonseca (Saprissa), Michelle Murillo (Sporting FC), Nicole Hernández (Saprissa) y Emma Azofeifa (Sporting FC).

La ronda final contará con 12 selecciones divididas en tres grupos. Al finalizar la fase, los primeros lugares de cada grupo y el mejor segundo lugar obtendrán su clasificación a Marruecos 2026 en representación de Concacaf.

LEA MÁS: Histórico empate de Costa Rica a Brasil en el mundial sub-17 femenino

Los equipos participantes son Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Haití, Jamaica, Costa Rica, El Salvador, Bermudas y Nicaragua.

Avril Pérez (4), Cameron Mora (8) e Isska Chaverri son parte de las jugadoras convocadas al clasificatorio de Concacaf. Foto: prensa FCRF. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Los partidos de las muchachas se programaron de la siguiente manera:

- Costa Rica vs. Panamá: martes 17 de marzo, 10 a.m.

- Jamaica vs. Costa Rica: jueves 19 de marzo, 12:30 p.m.

- México vs. Costa Rica, domingo 22 de marzo, 3 p.m.