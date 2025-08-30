Deportes

Sensación Deportiva amanece de luto por la muerte de uno de sus contertulios más queridos

El programa Sensación Deportiva dio a conocer el fallecimiento de uno de sus contertulios más conocido

Por Adrián Galeano Calvo
Marco Tulio Ramírez Herrera “Neco”, contertulio de Sensación Deportiva.
Marco Tulio Ramírez Herrera "Neco", contertulio de Sensación Deportiva.

El conocido programa Sensación Deportiva, el cual es encabezado por el periodista Leonel Jiménez, amaneció de luto este sábado por la triste muerte de uno de sus contertulios más queridos.

Así lo dio a conocer dicho programa por medio de una publicación hecha en el perfil de Facebook de Sensación Deportiva, en el que comunicaron el fallecimiento de Marco Tulio Ramírez Herrera, el conocido Neco.

“Con muchísimo dolor informamos que ha fallecido Marco Tulio Ramírez Herrera “Neco”, contertulio de Sensación Deportiva, pero sobre todo, un amigo de toda la familia del programa. Que en paz descanse Neco”.

En cuestión de pocos minutos la publicación se llenó de decenas de mensajes de seguidores del programa, quienes lamentaron la muerte de Neco, quien era uno de los contertulios más queridos por la audiencia.

Este es el segundo golpe que la familia de Sensación Deportiva sufre en menos de un mes, pues el pasado jueves 21 de agosto lloraron la partida de Eduardo Jiménez Carvajal, el nieto de 14 años del periodista Leonel Jiménez.

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

