Shirley Cruz se robó el show en partido con ídolos de Alajuelense

Shirley Cruz mostró que aún tiene mucho fútbol, aunque otros no lo hayan visto. (Marvin Caravaca)

Uno de los eventos que más llamó la atención este domingo en el Día del Liguismo fue la mejenga de leyendas rojinegras, quienes enfrentaron a un equipo de mejengueros de Puntarenas que se ganó el derecho al triunfar en un torneo de fútbol siete organizado por Alajuelense en días pasados.

El cuadro de leyendas erizas era un lujo con muchas luminarias que vistieron los colores rojinegros como Carlos Castro, Austin Berry, Alejandro Alpízar, Junior Díaz, Cristian Oviedo, Kevin Sancho, Luis Miguel Valle, Michael Rodríguez, Ricardo Chacón y Shirley Cruz, quien se robó el show en la cancha.

Los dirigidos por Wílmer “Pato” López tenían en la ex capitana manuda en el eje del equipo, a quien buscaban para pasarle la pecosa y que ella solo inventara y se quitara rivales mostrando que aún tiene calidad de sobra y la derrocha ante quien sea.

Shirley Cruz sigue siendo muy querida por la afición de Alajuelense. (Marvin Caravaca)

El cuadro del Pato triunfó 3-0 con tantos de Junior Díaz, Cristian Oviedo y Carlos Castro, pero todos en la cancha y en las gradas lamentaron una bola que Shirley pegó en el palo que hubiera sido un golazo.

“Muy feliz de compartir con estas leyendas y con la gente una vez más en un día tan bonito e importante como este, les agradezco mucho su cariño”, dijo Cruz al animador al finalizar la mejenguita que duró 25 minutos y que ella se tiró casi por completo.

Esas fueron sus únicas palabras, pues la ex futbolista no quiso dar declaraciones a la prensa; posiblemente, para evitar polémicas luego de no ser convocada para el mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda que arrancará a mediados de julio.

Carlos Castro, Ricardo Chacón y Luis Miguel Valle siguen siendo muy queridos por la afición. (Marvin Caravaca)

Uno que estaba feliz de la vida con el cariño de la gente y mostrando que aunque eso de correr ya no es lo suyo, la técnica la mantiene intacta fue el Matador Alpízar.

“Mientras no sea correr todo está bien (tira entre risas), pero no, no, ahí seguimos disfrutando, haciendo lo que más nos gusta y mientras podamos ahí todavía sigo peloteando, domingo a domingo, cuando puedo, cuando me invitan.

“Trato de aprovechar cada vez que puedo, porque es algo que uno lleva en la sangre y siempre lo he dicho, hasta el día que ya no pueda movilizarme, hasta ese día es que me quedaré sentado viendo partidos, pero hasta el momento, siempre que pueda ahí sigo”, nos dijo Alpízar.

El instinto de Matador sigue fiel en Alejandro Alpizar. (Marvin Caravaca)

Otro que dio mucho gusto verlo, dado que se retiró hace un tiempo por problemas del corazón fue Luis Miguel Valle, quien también disfruta mucho el poder volver a las canchas.

“Muy bonito poder volver a jugar acá en el Morera, con grandes exjugadores, algunos que fueron compañeros, otros que siempre los vi jugar y admiré. Es muy bonito para uno ya como exjugador venir a estas actividades y poder compartir con la afición.

“Gracias a Dios me mantengo bien físicamente, estar en el deporte es algo que tengo como meta también y por dicha todavía le da a uno para poder jugar un poquito”, comentó.

Austin Berry y Junior Díaz fueron muy buscados para dar autógrafos. (Marvin Caravaca)

Lo que bien se aprende nunca se olvida fue el mensaje de estos ídolos que aún siguen generando pasiones y mucha admiración dentro de los aficionados.