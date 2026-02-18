¡Sorpresa en la Champions! Uno de los favoritos quedó tras las cuerdas en dieciseisavos de final

De ser subcampeón de Europa a estar al borde de la eliminación en los dieciseisavos de final en la Champions League, esto es lo que vivió el Inter de Milán en su visita a Noruega, donde cayeron 3-1 ante el Bodo Glimt.

El actual líder indiscutible de la Serie A de Italia parecía que podía tener una noche tranquila ante un rival que no debería presentarle mayor oposición, pero en 20 minutos Sondre Brunstad Fet colocó el primero de la noche para los locales.

El Inter se llevó una dura sorpresa en 16avos de Champions League (Prensa Inter/Prensa Inter)

Rapidamente, a los 30 las cosas volverían a calmarse cuando Esposito anotó para los italianos el empate a un gol.

La sorpresa mayúscula se vino al 61 cuando Jens Petter Hauge puso adelante a los noruegos nuevamente, y más aún cuando tres minutos después Kasper Waarts puso el 3-1 para el Bodo.

Por más que los italianos lo intentaron, no hubo por dónde revertir el juego, por lo que ahora en Milán, la próxima semana, deberán buscar remontar los dos de diferencia; de lo contrario, sería una de las grandes sorpresas de esta temporada europea.

Bodo Glimt le pegó 3-1 al Inter en la ida de 16avos (Champions League/Champions League)

Otros marcadores del día en la Copa de Europa

El primer juego del día fue la aplastante victoria del Newcastle de visita ante el Qarabag con un 1-6 que deja completamente liquidada la eliminatoria a favor de los ingleses.

El Atlético de Madrid dejó ir una ventaja de dos tantos ante el Brujas de Bélgica y acabó igualando a tres de visitantes.

Olympiacos no pudo hacer diferencias en casa contra el Bayer Leverkusen y acabó cayendo 0-2.