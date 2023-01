Sporting femenino se trajo a una subcampeona del mundo

Candela Andújar Jiménez es el nuevo refuerzo del Sporting para la temporada 2023. Prensa SFC.

El Sporting femenino se sigue armando bonito para la temporada 2023 y este jueves presentó un fichaje de lujo.

Se trata de la española Candela Andújar Jiménez, una delantera de 22 años quien jugó para el Barcelona (el mejor equipo femenino del mundo) y también para el Valencia. Además, ha integrado la Selección de España en sus categorías sub-17 y sub-20 y se proclamó subcampeona del mundo con la Rojita en el campeonato de Francia 2018.

Junto a ella fue presentada la panameña Karla Riley Serracín, también delantera de 25 años y quien actuó para el Cruz Azul de México y en clubes de su país como el Tauro, el Chorrillo, el Sporting San Miguelito y el San Cristóbal FC.

Un cambio

La Teja conversó con Candela y nos contó cómo se dieron las negociaciones para llegar a Tiquicia.

“El presidente (Osael Maroto) se puso en contacto conmigo hace poco y, desde entonces, habíamos mantenido conversaciones.

“Lo que me atrajo de venir acá fue el proyecto por el que está trabajando el club. Es ambicioso y tanto el presidente como el profe Edgar (Rodríguez) se han comportado muy bien conmigo, y al conocerlos pude confirmar que están trabajando en serio”, dijo.

La ibérica jugará con las josefinas por todo el 2023 y su llegada al Sporting representa un cambio en su vida, luego de haber hecho una pausa en el fútbol.

Sporting presentó a sus nuevos refuerzos. Juan José Calero (izquierda), Karla Riley, Candela Andújar e Ignacio Hierro, nuevo gerente deportivo. Prensa SFC.

La primera vez. El año pasado, en junio, Candela se vino de vacaciones al país y le encantó Costa Rica. Eso le ayudó a inclinarse para venir a jugar acá.

“En julio del año pasado había dejado el fútbol y sentí que era el momento de realizar cambios en mi vida, el proyecto cuadraba con mis intereses. Fue una decisión personal, apoyada por mi familia, se me acababan los contratos y quería parar por un tiempo.

“Pero, pese a la inactividad en equipos, me mantuve entrenando e iba al gimnasio”, comentó.

Candela llegó al país el lunes anterior y ya tuvo sus primeras prácticas con el club.

“Mis expectativas son las de siempre, seguir formándome como jugadora, crecer a nivel personal y sé que en el club me pueden ayudar. En el poco tiempo me he dado cuenta de que acá el fútbol es más intenso, se compite por el puesto y eso ayuda mucho porque, aunque siento que hay diferencias con el fútbol europeo, que es más técnico”, destacó.

- ¿Y qué le puede aportar al fútbol tico una subcampeona del mundo?

“He pasado por distintas experiencias y sé que puedo ayudar a mis compañeras y sé que ellas me pueden apoyar. No me gusta estar en una zona de confort y eso me permite crecer a nivel personal y profesional”, expresó.

El domingo, las albinegras jugarán la Supercopa contra Alajuelense, y Candela podría estar en los planes del entrenador.

“Es una gran noticia que puedo participar el domingo en la Supercopa; por mí estaría encantada de sumar minutos ante un gran rival, en ese estadio que me parece espectacular”, agregó.