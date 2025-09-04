Técnico costarricense brilla en el fútbol playa en Portugal y ya tiene títulos con este equipo

Dennis Montoya, entrenador costarricense, la pega cada vez que lo llama el club Villa Flor SC, ubicado en la ciudad de Braganza, en el norte de Portugal.

Denis Montoya, entrenador de fútbol playa, campeón en Portugal (Cortesía /Cortesía)

Montoya ganó un torneo regional que da acceso a la primera división de fútbol playa y obtuvo el boleto. No obstante, lo cedieron, porque el equipo ya tiene representación en esa categoría y no puede haber dos clubes con el mismo dueño.

La primera división está solo por detrás de la Elite. Villa Flor también tiene equipo en la Elite.

“Cada región debe sacar al mejor cuadro, la nuestra está conformada por seis equipos, todos contra todos, y de allí, los tres mejores jugarían una semana después, en un solo día, la triangular final”, explicó Montoya desde Portugal.

Después de eso, don Dennis, se hizo cargo del equipo sub20 con el que participó en el primer campeonato de esa categoría que organizó la Federación de Fútbol Playa de Portugal.

Entre diez equipos, el Villa Flor quedó en el tercer lugar.

“Siempre los dirigentes del club me han manifestado que creen en mi trabajo, en mi profesionalismo, y les gustó lo realizado hace tres años que estuve por aquí”, explicó.

“También me invitaron a venir a ayudar en formación para niños y jóvenes que se encuentran en vacaciones. Me encomendaron, a la vez, en las primeras semanas preparar y dirigir el equipo para la Tasa Nacional (el campeonato que ganó), y les diera oportunidad a jugadores jóvenes”.

En el año 2022, Villa Flor ganó también el ascenso a elite, bajo la dirección técnica de Montoya. O sea, lo ha ganado dos veces.

Además, el tico formará parte del cuerpo técnico del equipo elite que, este fin de semana, disputará la fase final del torneo en Nazaré.

Potencia

Para darse una idea de lo que hace don Dennis, Portugal es actualmente el tercer lugar del mundo en fútbol playa y ha ganado dos mundiales. Es el tercer equipo más ganador, con dos títulos, detrás de Brasil (7) y Rusia (3).

Montoya ahora se prepara para disputar la fase final con el equipo élite en Nazaré, lo que le permitirá seguir sumando experiencia en un país potencia del fútbol playa.