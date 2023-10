Técnico de la selección femenina de Costa Rica dio un ejemplo que hacen pocos entrenadores

La Selección Femenina cayó 3-1 ante Estados Unidos en los Juegos Panamericanos. Photosport Juegos Panamericanos.

Acostumbrados a escuchar a técnicos que suelen llenarse de excusas y justificaciones de lo que hacen sus equipos en el medio nacional, el español Beni Rubido, técnico de la Selección Femenina de Costa Rica, dio una muestra clara de autocrítica tras la derrota 3-1 ante Estados Unidos en los Panamericanos.

Las ticas perdieron su segundo partido de las justas que se disputan en Chile en un duelo que si bien no se vieron mal en el primer tiempo --el marcador acabó 1-1--, el técnico no se escudó solo en eso y sí fue claro en qué se necesita para mejorar ante estos rivales y en estos torneos.

“Entramos mal, es la realidad, no estábamos cómodas, aunque sí estábamos a nivel organizativo bien y las ventajas estaban adonde las habíamos visto, hay un puntito cuando eres deportista de alto rendimiento en estos torneos que tienes que tener ese punto de confianza, atreverte a meter el pase que hay que meter y ahí estuvimos fallando mucho.

“Luego, cuando el equipo ya se asentó, el mazazo del gol hace que reacciones y decir, ‘bueno, no podemos seguir con este nivel, tenemos que mejorar’, y empezamos a encontrar lo que queríamos. En la segunda parte dimos ventajas, ellas organizaron y reestructuraron y nos faltó energía para atacar la portería, al final no hay pase adentro si no hay gente corriendo afuera y tenemos que ver qué hacemos en esos casos, porque sí nos va a pasar en todo el torneo”, comentó.

Beni Rubido sobre derrota ante Estados Unidos

Kathleen Collins abrió la cuenta para las norteamericanas al minuto 11, la Sele igualó al 35 con un cabezazo de Tanisha Fonseca, pero después del minuto 60, como lo reconoció Rubido, el equipo perdió intensidad, no pudo mantener el ritmo y cayeron los otros goles gringos de Claire Hutton, al 72 y Emeri Adames, al 76.

Las ticas volverán a jugar el sábado cuando cierren la fase de grupos ante Bolivia, un partido en el que están obligadas a ganar para pensar en clasificar a semifinales.