Técnico de México tira frase con la que se puso la soga al cuello para duelo ante Honduras

México está metido en un problemón para sacar la serie ante Honduras (ORLANDO SIERRA/AFP)

Los técnicos de fútbol muchas veces se terminan comprometiendo ellos solitos con sus declaraciones, es el caso de Jaime Lozano, entrenador de la selección de México, impresión que queda de su conferencia de prensa de este lunes previo a enfrentar como local a Honduras este martes.

El Tri buscará remontar el 2-0 en contra que sufrieron en el partido de ida en territorio catracho que los tiene con un pie afuera del final four de la Liga de Naciones de Concacaf y peligrando el chance de clasificar de manera directa a la Copa América 2024.

Jimmy, como apodan al DT, dijo que a él lo llevaron al equipo para dar resultados, los cuales se comprometió a sacarlos en el duelo contra la H mientras que la prensa le cuestionaba si se jugaba su puesto apenas cinco meses después de ser nombrado.

“Podemos tener el contrato que tengas, eso lo tengo claro, a mí me contratan para dar resultados, el resultado es clasificar a la Copa América y sé que tengo que darlos, no pienso en eso (el despido), voy poco a poco, estoy tranquilo, esa mentalidad me pone aquí”, destacó.

Ante Honduras, afirmó que no se pondrá a hacer inventos, sino que tiene claro su plan.

“No me siento dueño de una verdad absoluta, es mi verdad, es como veo el futbol, paso los 365 días viendo cómo solucionar, tenemos poco en la Selección, sabemos los contextos, sabemos que vamos por dos goles, para ganar en 120. Sabemos que si nos hacen un gol, todo se viene cuesta arriba, sabemos que tomar más riesgos. Ni cuando jugamos contra Alemania todo fue bueno, ahora tampoco es que ya no valemos nada, ser flexible para mí no es cambiar el sistema y hacer algo que no entrenamos”, dijo.