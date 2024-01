Terrible actuación arbitral en Herediano-Saprissa se inclinó más hacia un lado

Steven Madrigal le salvó la vida a Luis Díaz, a quien tuvo que expulsar en el primer tiempo./ Foto John Durán (JOHN DURAN)

La actuación de Steven Madrigal en el partido Herediano y Saprissa ha sido terrible, con equivocaciones claras que incidieron en el marcador y en el que se guardó tarjetas rojas.

Muy mal en la señalización de faltas; Luis Diaz está jugando de gratis desde el minuto 26 cuando tenía que expulsarlo por una acción de juego brusco grave, porque le deja su pierna a la altura del estomago al rival y eso es tarjeta roja, no hay duda. Madrigal se vio muy mal, pues había que expulsarlo.

Al final, solo le sacó una tarjeta amarilla, es un jugador que no debió haber terminado el partido.

Además, algunos futbolistas le reclaman de manera airada y muy fuerte, incluso irrespetuosa y es como si no fuera con él, no hace nada. Por ejemplo, lo hicieron Mariano Torres y Elías Aguilar a quienes debió de amonestar.

Luego corre como loco, no tiene lectura de juego, tuvo un primer tiempo, de verdad, para el olvido. Realmente, no me explico cómo es gafete FIFA este muchacho.

En el segundo tiempo comete dos errores gravísimos, que inciden en el marcador. Al minuto 58 el línea Diego Salazar, que es internacional desde este año, señala un fuera de juego inexistente sobre Javon East y, tras de eso, en esa misma acción el portero de Heredia (Aarón Cruz) le comete penal. Dos errores en una misma jugada.

La otra bronca es en el gol del Saprissa al minuto 64, el cual viene precedido de una falta muy clara sobre Deyver Vega y el árbitro no la sanciona y continua el juego. Nunca debió haberse dado porque venía precedido de esa falta.