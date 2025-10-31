The Pacific Race 2026 ya tiene fecha: el reto más caliente del mountain bike en Guanacaste

La segunda edición de The Pacific Race, una de las competencias más esperadas para los amantes del mountain bike ya tiene fecha.

La competencia se desarrollará el 1° y 2 de mayo del 2026 en Guanacaste y contará con una variedad de distancias, de acuerdo a la preferencias de los ciclistas.

La primera es una carrera multietapa de 2 días con salida y llegada en Hacienda Pinilla, Guanacaste. “La Ruta del Fuego” del día 1 (1 de mayo) tiene una distancia del 100 kilómetros.

“La Ruta de la Serpiente” del día 2 (2 de mayo) tendrá una distancia de 90 kilómetros, iniciando también en Hacienda Pinilla, el rumbo se dirige al norte, hacia Flamingo.

Además, habrá una última distancia será la competencia de 60 kilómetros, que será también el sábado 1° de mayo. “La Ruta Coyote” tendrá un recorrido que inicia hacia el norte.

Las categorías de “The Pacific Race”

Las categorías abiertas para los participantes son: Open Femenino, Open Masculino, Master A, Master B, Master C, Master D, Élite y E-Bike todas en masculino y femenino.

“Estamos muy felices de regresar con The Pacific Race, un evento que va más allá de una simple competencia, es una vivencia integral, una experiencia transformadora para cada participante”, expresó Gregory Brenes, organizador de la carrera.

Los participantes recibirán un completo paquete de bienvenida que incluye jersey y camiseta oficial, gorra del evento, asistencia médica y mecánica, puestos de asistencia, fotografías, hidratación, medalla y trofeo a los ganadores.

Para inscripciones y mayor información usted puede ingresar a www.thepacificrace.com.