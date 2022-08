Tigo Sports cambiará hora de juego para no competir con el Mundial Sub-20

Saprissa y San Carlos cambiarán de hora para jugar el próximo miércoles. (Germán Méndez; prensa de San Carlos)

En Tigo Sports ya reaccionaron ante la molestia de afición, jugadores y la Fedefútbol por la programación del partido entre San Carlos y Saprissa para el próximo miércoles a las 7:30 p.m

La programación del partido cayó como una patada al ambiente el fútbol femenino nacional, pues competirá con la inauguración y el debut de Costa Rica ante Australia por el Mundial Sub-20.

Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol hizo un llamado a Tigo para que por favor recapacitara y cambiara el horario, pues aún está a tiempo de corregir la situación.

En entrevista con La Teja, Julio Sosa, director de Tigo Sports y Marco Silva, gerente de Tigo Sports, comentaron que tienen toda la disposición de ayudar al mundial y que si tienen que cambiar el horario del juego, se hará sin ningún problema.

“Cuando son temas por el bien del fútbol y la programación, creo que tenemos que sentarnos todos en la mesa y conversar, estamos todos anuentes para podernos ayudar en lo que sea necesario como lo estamos haciendo en este momento con el cambio de horario que vamos a proponer”, dijo Sosa.

“Esto no es un tema unilateral, para poder acordar el cambio de una hora, hablamos con la gente del club, nos pusimos de acuerdo entre nosotros y solo es tener el aval de Unafut y estamos listos”, expresó.

El nuevo horario será a las 6:00 p.m, la misma hora que Villalobos propuso para el partido, para que a las 8:00 p.m cualquier persona pueda ver el debut de la femenina sin problemas.

“En este caso no buscamos competir con nadie y para disipar que no es caso de competencia o de rating, nosotros damos un paso adelante y cambiamos el partido de hora, no hay ningún problema, así la gente puede disfrutar el partidazo San Carlos Saprissa y el del fútbol femenino”, añadió.