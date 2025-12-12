Tomás Fonseca ve al Cartaginés con opciones en el Saprissa y asegura que Liberia hizo ver mal a la Liga

El empate en Liberia entre pamperos y Alajuelense con ese tanto sobre la hora de Alejandro Bran, más el triunfo de Saprissa ante Cartaginés en el Fello Meza dejaron mucho que analizar.

En La Teja conversamos con uno de los analistas más reconocidos, como lo es Tomás Fonseca, que nos dejó unas apreciaciones de lo que ha visto en estos primeros duelos y en lo que se viene de cara a los partidos de vuelta para definir a los finalistas.

Tomás Fonseca analizó las semifinales del campeonato nacional. (Instagram Tomás Fonseca/Instagram Tomás Fonseca)

Cartaginés vs. Saprissa

Saprissa ganó 1-2 en Cartago, un buen marcador para los morados, pese a que muchos piensan que el planteamiento fue defensivo y que el Monstruo no pasa por su mejor rendimiento; Fonseca discrepa de ese tipo de afirmaciones sobre el accionar de los tibaseños.

“Ninguna de las dos. Yo no veo un bloque defensivo; fue un bloque bajo, que no es lo mismo. El bloque bajo se utilizó para reducirle espacios a Cartaginés. Los brumosos tienen como una de sus bondades más importantes la velocidad y las transiciones, no se detienen mucho en elaborar y sí en verticalizar. Cuando usted mete once futbolistas en 30-40 metros, neutraliza esa posibilidad. Creo que fue algo estratégico“, analizó Fonseca en una entrevista con La Teja.

El analista explicó la estrategia del técnico Vladimir Quesada. “Acorde al plan de juego y al rival, (el planteamiento se dio) no por la instancia de semifinales, ni por la actualidad del juego del Saprissa. Tampoco considero que haya sido defensivo. Saprissa atacó con muchos jugadores, metió un cuarteto de ataque que se involucró en el primer gol y se agregaban Myrie y Mora; son fases diferentes del juego”.

Saprissa pegó primero en la ida de semis ante Cartaginés (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sobre las opciones de Cartaginés para la vuelta, Fonseca asegura que la serie aún no está definida, ya que ve a los blanquiazules con opciones de pelear en la Cueva; pese a no estar seguro de la propuesta que puedan presentar los morados, sí será similar a lo visto en la ida.

“Con Saprissa no tengo claro cuál será la postura, máxime que ya condicionó la serie con un marcador a su favor; puede ser una disyuntiva para el técnico si repetir el plan de juego para incomodar a Cartago o soltar más al equipo.

Ve muy positivas las opciones de los brumosos. “Cartaginés sí tiene posibilidades, tiene herramientas como para poder buscar un juego ofensivo, no renunciar a la identidad del equipo, pero claro que tiene que ajustar la táctica fija en contra, rendimientos individuales; hay jugadores que deben levantar el nivel por lo visto en la ida”, aseguró Tomás.

Liberia vs. Alajuelense

Sobre el empate a uno en Liberia, Tomás destacó el gran juego de los pamperos y las deficiencias de Alajuelense que hicieron que fuera un duelo tan lejano a lo que muchos podían esperar.

“No son cosas excluyentes. La Liga jugó mal porque tuvo un rival que lo hizo muy bien; decir que la Liga jugó mal es quitarle méritos a Liberia, pues ambas situaciones van de la mano.

El analista detalló cómo la estrategia implementada por José Saturnino Cardozo con Liberia fue fundamental para neutralizar las fortalezas manudas.

"Liberia cerró espacios, le quitó metros para correr y cortó la circulación interna a la Liga, impidiendo que hubiera volumen de juego. Liberia también cambió un poco su planteamiento: dejó de jugar centralizado y aprovechó los costados. La Liga no encontró el partido y su defensa estuvo en un nivel bajo”, aseguró.

Alajuelense rescató el empate en Liberia con gol de Bran al cierre del juego. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sobre el tema mental de Alajuelense en esas instancias, Tomás dice no sentirse en la facultad de hablar sobre esos elementos y su injerencia en cancha.

“Yo no veo un hilo conductor; se ha jugado un solo partido y, al final, la Liga no perdió. Tal vez sería una pregunta que se podría desarrollar hasta el final de la serie. Son jugadores, técnicos y rivales distintos. Además, para yo valorar la parte mental de un equipo, no tengo los elementos desde afuera, y mucho menos a nivel institucional; no poseo ese conocimiento”, explicó.

Favorito para ser campeón según Tomás Fonseca

Fonseca no quiso dar un veredicto, solo dejo claro un detalle: “Hay una paridad alta por cómo se conforma el certamen; el único que tiene un comodín es la Liga por la gran final; después todos parten de cero”, sentenció el analista.