Torneo Nacional

Aarón Cruz apareció y dijo esto tras su salida del Herediano mientras define su futuro

Aarón Cruz lanzó un mensaje tras dejar el Herediano mientras busca resolver cuál será su futuro

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Por Sergio Alvarado
Aarón Cruz dijo adiós al Herediano este sábado. (Rafael Pacheco Granados)

Aarón Cruz es una de las bajas del Herediano tras el Clausura 2026 y este sábado por la mañana el arquero dio un mensaje tras anunciarse su salida del club.

En su cuenta de Instagram, el guardameta dio unas palabras a la afición florense sobre lo que fue su paso en la institución, en la que tuvo pocos minutos los últimos dos torneos.

“Hola familia florense. Quería agradecerles todo el respeto y cariño que recibí durante estos tres años que estuvimos juntos. Muchas gracias de todo corazón. Dios los bendiga”, indicó el futbolista.

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También agradeció a la junta directiva rojiamarilla y a sus compañeros por este tiempo a quienes les dijo: “Nos vemos en el camino”.

A sus 34 años, el portero buscará nueva casa, para retomar el ritmo que las lesiones y la falta de minutos no lo dejaron en el Team, luego de que entre el 2017 y 2023 fuera figura en Saprissa, al alzar varios títulos.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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