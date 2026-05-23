Aarón Cruz apareció y dijo esto tras su salida del Herediano mientras define su futuro

Aarón Cruz dijo adiós al Herediano este sábado. (Rafael Pacheco Granados)

Aarón Cruz es una de las bajas del Herediano tras el Clausura 2026 y este sábado por la mañana el arquero dio un mensaje tras anunciarse su salida del club.

En su cuenta de Instagram, el guardameta dio unas palabras a la afición florense sobre lo que fue su paso en la institución, en la que tuvo pocos minutos los últimos dos torneos.

“Hola familia florense. Quería agradecerles todo el respeto y cariño que recibí durante estos tres años que estuvimos juntos. Muchas gracias de todo corazón. Dios los bendiga”, indicó el futbolista.

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También agradeció a la junta directiva rojiamarilla y a sus compañeros por este tiempo a quienes les dijo: “Nos vemos en el camino”.

A sus 34 años, el portero buscará nueva casa, para retomar el ritmo que las lesiones y la falta de minutos no lo dejaron en el Team, luego de que entre el 2017 y 2023 fuera figura en Saprissa, al alzar varios títulos.

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