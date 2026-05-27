Aficionados heredianos tendrán una oportunidad única para llevarse un soñado recuerdo de la 32

Los aficionados del Herediano son los que ahora tendrán la oportunidad de tomarse una foto con la copa de campeón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hace menos de 15 días, los aficionados del Herediano a lo largo de todo el país pudieron ver cómo sus jugadores alzaron la copa de campeones del torneo nacional y ahora les tocará a ellos esa linda oportunidad.

Los florenses confirmaron que este sábado 30 de mayo tendrán en exhibición el trofeo de monarcas, por lo que cualquiera que quiera podrá llevarse una foto con él.

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Herediano exhibirá la copa de campeón en el Rosabal Cordero

Uno de los mejores detalles es que el evento se realizará en un lugar muy especial, por el que los rojiamarillos están esperando con ansias, como lo es el estadio Eladio Rosabal Cordero.

La copa estará ubicada en la zona comercial oeste, en la que ya están inaugurados cinco locales y poco a poco empiezan a tener bastante movimiento.

La exhibición será de las 11 a.m. a las 6 p.m., con lo que estará bastante rato para que mucha gente pueda llegar y no solo se tome la foto, sino que además vea cómo marchan las obras del estadio.

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Herediano espera tener listo todos los locales del área oeste muy pronto

En el Team esperan que para agosto ya pueda estar listo el estadio; mientras tanto, poco a poco irán abriéndose más locales. El último en inaugurarse fue el restaurante Subway este lunes y vienen seis locales más pronto.

“Ya tenemos el 50% de los locales abiertos en el sector oeste; con el resto estamos en el proceso de armado de locales, aire acondicionado, Internet, pero ya estamos prácticamente listos para poder abrirlos muy pronto”, destacó Erik Alvarado, gerente comercial del nuevo Eladio Rosabal Cordero.

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Alvarado explicó que para antes del 7 junio esperan tener todos los locales del sector oeste listos, momento para el que harán un evento especial de lanzamiento.