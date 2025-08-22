Agente de Jimmy Marín pide ayuda para que Saprissa pague y honre deuda con ellos

Jimmy Marín y su agente José Luis Rodríguez esperan que el Saprissa les pague el dinero que les debe.

José Luis Rodríguez, agente del futbolista Jimmy Marín, reveló este jueves que debieron irse a una instancia superior en la Federación Costarricense de Fútbol como medida de presión para que el Saprissa honre una deuda que tienen con el jugador.

El representante dijo que la demanda que tiene contra los morados no es algo antojadizo, sino un derecho adquirido por el que se ya pronunciaron a su favor, por lo que piden la plata.

Al Puma, como apodan al mánager, le dijeron que si esa demanda podría ser lo que pesa para que jugadores que representa no lleguen a Tibás.

LEA MÁS: Jimmy Marín estalla con pesadas revelaciones sobre su salida del Saprissa

“Al menos yo no creo que sea una situación y también no hagamos más drama de esa famosa demanda, eso simplemente es un compromiso, un derecho adquirido de mi parte y la de Jimmy que yo siento que desgraciadamente a Saprissa en su momento lo asesoraron mal, a la parte que da la cara. Hay personas que dan consejos, pero nunca salen a la prensa y las que sí dan la cara, fueron mal asesorados.

“El tiempo terminó dándonos la razón, esa posición fue respaldada por varios entes como la FIFA el TAS (Tribunal Arbitraje Deportivo) y ahorita estamos esperando que la Comisión de Conflictos se reuna finalmente y nos dé de nuevo la garantía que tenemos ese derecho y el dinero se nos debe depositar”, dijo Rodríguez en el programa 120 Minutos de Radio Monumental este jueves.

Al Monstruo le reclaman $120 mil (unos 63 millones de colones) por un dinero que se le debe al agente y al jugador por una transferencia, son dos demandas por aparte, cada una por $60 mil.

LEA MÁS: Saprissa vs Jimmy Marín: Juan Carlos Rojas dio una importante noticia sobre el caso del exjugador

Demanda en el sueño de los justos

Aquiles Mata afirma que la demanda tiene tres años esperando ser resuelta (Johan Rojas)

Jimmy, Rodríguez y su representación legal con el abogado Aquiles Mata le enviaron un documento al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol en la que piden que por favor los ayuden a mover un caso del que tienen casi tres años esperando.

Mata le explicó a La Teja que en un principio él pensó que se estaban esperando a que el TAS diera su veredicto en el caso de Jimmy y Saprissa, pero este se resolvió desde abril y la Cámara no se ha movido en lo más mínimo.

La solicitud de los demandantes es sencilla, que el Comité le pida explicaciones a la Cámara porqué han tardado tanto en siquiera empezar con el proceso, pues ni se han llamado a las partes involucradas a dar su parte y que ocho puedan dar fe de que el proceso se está moviendo y de no ser así, remover a los miembros de la cámara.

En su momento, los morados respondieron en tiempo y forma a la demanda, por lo que el atraso es ingerencia directa de la cámara.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas da fea respuesta cuando le consultaron de un tema importante para el saprissismo

Don Aquiles afirma que a sus representados se les está violando el derecho de justicia pronta y cumplida, pues este tipo de casos, por su naturaleza no se pueden llevar a tribunales ordinarios y es la Cámara la que debe resolverlos.

“Yo mandé a la cámara los dos casos, el de José Luis y el de Jimmy y no han tenido respuesta, no sé si será que quieren favorecer a Juan Carlos Rojas o qué, pero no hay acción”, dijo Mata.

Tras esa declaración le consultamos directamente si piensa que al ser Rojas miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol y es el presidente de la parte demandada, eso pueda pesar para no ver el caso.

“No puedo asegurar eso desde luego, pero creo que podría haber alguna ingerencia en ese sentido, espero que no”, indicó, motivo por el que en la nota que presentaron también hicieron ver que el proceso debe ser lo más objetivo e imparcial posible.

Le preguntamos al Saprissa su versión tanto de la demanda como de la postura de Juan Carlos Rojas al respecto y estamos a la espera de la respuesta.