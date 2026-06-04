Alajuelense aclara cómo está su presupuesto para reforzar el equipo

Alajuelense está en búsqueda de refuerzos para el Apertura 2026, ya que el equipo rojinegro quiere reforzarse en algunas posiciones, por lo que sigue muy atento al mercado de pases.

Marco Vásquez explicó cómo están las finanzas en Alajuelense para fichajes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una parte de la afición está inquieta al ver que las llegadas no se mueven al ritmo que quisieran y se preguntan los motivos por la falta de noticias, pese a que aún queda bastante tiempo para que cierre el período de fichajes.

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¿Hay dinero para fichar? La Liga presume de una sólida salud financiera

¿Cómo está el presupuesto de los rojinegros para atraer caras nuevas? ¿Hay buen billete? Es una pregunta puntual que le realizamos a Marco Vásquez, gerente general erizo.

“Eso es un secreto, pero sí te puedo decir algo: si hay algo que nosotros tenemos en la institución, es salud financiera. Cuando yo volví hace nueve meses, me encontré a una Liga Deportiva Alajuelense muy diferente a la que dejé hace ocho años.

“Es tres veces más grande en ingresos, con un patrimonio que se duplicó, cero deudas y realmente, si quiero rescatar algo de este tiempo que no estuve en la dirigencia, sería necesariamente la salud financiera que tenemos hoy; tenemos una Liga para rato”, dijo.

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Marco Vásquez explica cómo funciona el presupuesto para contrataciones

Vásquez explicó que ellos se ajustan a un presupuesto y que el gerente deportivo, Carlos Vela, analiza las opciones, deciden a quién traer y luego le pasan la cuenta a él.

“Quiénes llegan y con quiénes se negocia es un tema de Carlos y la junta directiva. A mí lo que me corresponde es pagar. A mí me llama don Carlos y me dice que hay que pagar.

“Don Carlos trabaja con un presupuesto, eso quisiera dejarlo claro, no es de otra forma; el presupuesto se le asigna anualmente y sobre esa línea es que él mueve salidas y llegadas, así como lo que se puede generar por una venta al exterior. A mí lo que me llegan son las noticias y me dicen que pague”, comentó.

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Yeison Molina es uno de los refuerzos de Alajuelense para el Apertura 2026. (Liga Deportiva Alajuelense/Captura de Video)

Los ingresos que respaldan el proyecto rojinegro

Los ingresos entran por diversas vías, lo que ayuda en temas como fichajes y otros asuntos en general, explicó.

“A través de diversas gestiones, a través de los socios, localidades, tiendas, taquillas y patrocinios, podemos generar los recursos que se necesitan para traer jugadores y hacerle frente a las decisiones deportivas. Don Carlos se está moviendo bastante para tener un equipo competitivo”, añadió.

Defensa reforzada y la mira puesta en mediocampo y delantera

Los manudos han anunciado dos fichajes, el defensor Yeison Molina y el extremo Luis Díaz, así como el anuncio del regreso de John Paul Ruiz y Farbod Samadian, quienes se encontraban a préstamo.

Refuerzos en media cancha y delantera son las prioridades actualmente, dado que de las cuatro incorporaciones, tres son de labores defensivas.